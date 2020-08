Iglesia anuncia que el Gobierno y algunos actores políticos aceptaron un diálogo, pero faltan otros

ANF y Brújula Digital

El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia y arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas, informó que el Gobierno y algunos actores políticos ya han aceptado un diálogo promovido y convocado por la Iglesia para poder dar solución a la crisis política que está atravesando el país.

"Esperamos que entre hoy y mañana se instale esta mesa de diálogo tan urgente para bajar la tensión social, para afrontar mejor el problema de la pandemia y sobre todo para arreglar las cosas entre bolivianos", dijo el arzobispo en entrevista con el periodista John Arandia, del grupo Fides.

El arzobispo no detalló qué actores políticos han aceptado la invitación a un diálogo, sólo dijo que el Gobierno ha sido uno de los primeros en aceptar.

"Ya han dicho algunos (actores políticos) que van a participar, pero faltan y creo que tiene que ser un todo que se pueda reunir en torno a la mesa del diálogo. No es solamente unos cuantos, hay apertura de varios representantes, pero ojalá que los demás también tengan la misma actitud de participar de este diálogo", manifestó Centellas.

Dos diálogos convocados el fin de semana conducido por el Gobierno y otro por el Legislativo fracasaron en sus intentos de pacificación del país y de ratificar la fecha de las elecciones para el 18 de octubre.

Ante ello la violencia crece con grupos de civiles dispuestos a enfrentarse a otros. Los bloqueos de carreteras continúan en distintos puntos del país; exigen que las elecciones sean el 6 de septiembre, como estaba previsto originalmente y no el 18 de octubre (nueva fecha determinada y ratificada por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero).

Centellas consideró que todavía no hubo un diálogo en el país por la pacificación. "Todavía no hubo un diálogo. No hay una actitud de todos para poder encontrarse y se lleve un diálogo totalmente franco para buscar la causa del problema eso todavía no hay. Se están haciendo consultas, se hacen ciertos acercamientos con una parte con otra parte, pero realmente un encuentro para entendernos como bolivianos todavía no hubo", señaló el Arzobispo Centellas.

El MAS, que tiene a sus organizaciones sociales bloqueando carreteras desde hace nueve días, anunció que no acudirá al diálogo propiciado por la Iglesia católica y afirmó que la dirigencia de los grupos movilizados estaría de acuerdo con fijar la fecha de las elecciones para el 11 de octubre, una semana antes de la que determinó el TSE. No se supo, sin embargo, por qué no aceptó participar del diálogo.