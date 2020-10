Feliciano Mamani: “La primera tarea es unir y que dejemos de pelear”

El candidato a la Presidencia por el Partido de Acción Nacional de Bolivia (PAN-BOL), Feliciano Mamani, en entrevista con Los Tiempos, dijo que priorizará la salud y la economía si llega a ser el primer mandatario de la nación. Aseveró que la principal labor del nuevo Gobierno será buscar la unidad de los bolivianos y cerrar las heridas de la confrontación que hoy dividen al país. También lamentó que los políticos “usen” a los cooperativistas cada que hay elecciones nacionales.

- ¿Qué opina de las voces que piden que se baje de la candidatura?



- Los demás partidos no han sido claros, los de la derecha también quisieron reunirse, pero nosotros hemos apostado en participar independientemente, porque no podemos identificarnos con los gobiernos anteriores. Antes también apoyamos al Gobierno, pero tuvimos malos resultados, que nos utilizaba cada 5 años. Por tanto, como Pan Bol vamos a continuar y no tenemos esa posición de buscar ninguna declinación, somos hombres de compromiso y vamos a tener que afrontar. Hay que ser valientes. Todos tenemos el libre derecho de elegir a gobernantes. Los cooperativistas hemos sido perseguidos y detenidos, pero ahora en democracia estamos en libertad de elegir.



Tenemos una crisis política como nunca después de todo lo que ha pasado después de las elecciones fraudulentas del 20 de octubre, entonces hay una desconfianza de la gente. Las cooperativas han tomado una decisión de participar, pero con algunos problemas internos. Algunas cooperativas apuestan por otros partidos, pero la mayoría está con nosotros.

- ¿Cómo afrontará las múltiples crisis de la pospandemia?



- Bolivia tiene un déficit económico, lamentablemente nos han hecho vivir con esa teoría de que tenemos un capital para enfrentar cualquier situación, lamentablemente nadie ha estado preparado para enfrentar la pandemia. Hoy tenemos un gran problema con deudas, exportaciones paralizadas, caída del empleo. Pero primero tenemos que dejar de pelear. Hoy no podemos estar buscando intereses particulares en esta crisis, necesitamos la unidad entre todos los bolivianos para afrontar la crisis económica. Esa herida tenemos que cerrar.



Tenemos la capacidad, tenemos los recursos naturales, el gas, la minería, la agroindustria y tenemos que reactivar cada uno de los sectores, transportistas, mineros, etc.



Somos un país de producción, queremos industrialización, queremos practicar una verdadera democracia, no simplemente como discurso. Queremos ofrecer a la población una verdadera justicia. Tienen que haber sanciones, para aquellos que han dañado a nuestra Bolivia.



Tengo ese corazón y quiero pedirles a los hermanos de que seamos parte de este proyecto, Feliciano tiene una primera experiencia presidencial y el compromiso es servir a la patria. No les voy a fallar. Marque por Pan-Bol y no les faltará el pan del día.

- ¿Como se fortalecerá el sistema de salud tras las fallas en la pandemia?



- La salud es un derecho para cada ciudadano, el Estado ya debería haber previsto muchas situaciones, pero lamentablemente eso no ha pasado. Se han construido algunas infraestructuras, pero no estaban equipados. La población boliviana tiene eso que nos han dejado nuestros ancestros, nuestras medicinas naturales, pero también tomando en cuenta que los médicos han ofrendado sus vidas luchando contra la pandemia. Tiene que haber un seguro para cada uno de los bolivianos, los gremiales, por ejemplo, no tienen. Hay postas en sectores alejados, pero no tienen médicos y estamos a varias horas de llegar a las ciudades.



Proponemos equipar y construir hospitales en áreas dispersas. Para la salud no tiene que haber ninguna frontera. Necesitamos médicos capacitados en varias especialidades, que se trabaje inmediatamente para priorizar la salud y el equipamiento.

- ¿Qué opina del aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo?



- Son temas delicados. Yo creo que se debe respetar la vida desde el primer segundo. En el aborto estaríamos yendo en contra de la vida. No podemos quitar la vida a ningún ser humano. Pero se necesita educación en los jóvenes, eso es lo importante.

Ahora el matrimonio, según lo que nos han dejado, es entre hombre y mujer, Dios nos ha dado esa oportunidad de que hombre y mujeres tengan su pareja. Seguramente hay que hacer un análisis porque cada ciudadano sabe qué va a hacer con su vida, y eso hay que respetar también.