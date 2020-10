Luis Arce: “La única manera de que nos ganen es con fraude”

El candidato del MAS, Luis Arce, en entrevista con Los Tiempos, aseguró que no confía en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y condicionó el respeto a los resultados de los comicios a que se transparente todo el proceso electoral. Aseveró que el Movimiento Al Socialismo ganará en primera vuelta y que sólo con fraude se le podría vencer.

- El MAS denuncia fraude, ¿hay pruebas al respecto?



- Es preocupante no sólo para nosotros como primera fuerza del país, sino para todos los bolivianos. Los reportes (resultados preliminares) que quiere sacar el TSE en estas elecciones sólo quiere reportar hasta los recintos, en elecciones pasadas siempre era por mesa. Nosotros tenemos un control de votos, hemos hecho un sistema propio para recibir toda la información mesa por mesa porque no confiamos en el TSE, eso queda claro.



No se sabe si el sistema ha mejorado, no se sabe qué empresas van a hacer las auditorías al sistema informático. El señor (Salvador) Romero estuvo en la Cámara de Diputados y no respondió las preguntas. Hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Nosotros queremos que la parte técnica (del MAS) vea y que los observadores tengan acceso.

- ¿Si van los observadores y los técnicos se acaba la desconfianza?



- Así es, eso estamos pidiendo al TSE vía una nota y también nos reuniremos con los observadores. Quisiéramos que los organismos se queden más tiempo. Para mí el tema más importante va a ser el conteo de votos. Nosotros anticipamos que los partidos que son perdedores van a salir a decir esa misma noche que hay segunda vuelta, pero todos sabemos que el MAS va a ganar. Nosotros somos garantía de estabilidad, eso lo saben todos. El conteo rápido va a tomar sólo a las ciudades y no el grueso de nuestra votación en zonas rurales. Anticipamos que van a usar esos temas. También tenemos encuestas internas y sabemos cómo estamos en la votación, y sabemos que ganamos en primera vuelta. Estamos denunciando antes de las elecciones, los problemas que se tienen son varios.

- Algunos sectores del MAS, como la COB, advirtieron con convulsión ¿Comparte el binomio esta posición?



Hay que aclarar. Hay mucha gente del MAS en la COB, pero la COB no es el MAS. Quién del MAS dijo eso.

Andrónico Rodríguez también lo dijo.



Por supuesto, es otro tema. Primero, queda claro que la única manera de que nos ganen es con fraude electoral, hagan números, sumen, como hacen los opinadores trabajando para que dirijan el voto al señor Mesa, está bien, que sigan, nuestro programa no es ‘no al MAS’… Con eso no se resuelve el tema económico, nosotros sí tenemos programa (...) haga la suma, no nos ganan ni sumando todo. Por eso, decimos que, incluso en sus encuestas, que el voto más fiel y firme es el voto del MAS, y los votos de ellos tienen elevada volatibilidad. Nosotros lo que estamos diciendo es que es imposible, en base a los números, de que nos puedan ganar.

¿El MAS va a aceptar los resultados?



Nosotros queremos que (el TSE) nos respondan esos temas que hemos mencionado, a quien tiene que preguntar eso es a los partidos perdedores, no a los ganadores, ellos van a decir que hay segunda vuelta. Por qué nos preguntan a nosotros, que somos los ganadores.



Segundo elemento, no puede ser una simple pregunta con las condiciones que acabo de mencionar, nosotros queremos que el TSE nos responda, no lo hizo en la ALP y no nos ha respondido ahora. Nosotros queremos la respuesta de los organismos veedores excepto la OEA, porque es otro tema, porque la misma delegación que ha venido en octubre pasado es la misma que ha venido ahora.

¿Cuál es la propuesta para salir de la crisis económica?



Tenemos un plan para esto, con varios ejes. Somos el único partido que tiene un plan, el resto de los partidos su único plan es "no al MAS". Vamos a mantener los bonos, como el bono contra el hambre. La derecha ha matado el consumo, ellos solo ofrecen neoliberalismo y eso no funciona. Tenemos un plan a inmediato plazo, una a mediano y otro a largo plazo. En el inmediato son los bonos para paliar de alguna manera el hambre. A mediano plazo reactivar el consumo, el turismo interno, que los bolivanos en vez de ir a Punta Cana viajen por el país. Sustituir las importaciones. Producir en Bolivia todo lo que importamos. Por ejemplo, construir dos plantes de diésel en Santa Cruz y en Cochabamba, así podemos producir nuestro propio diésel y dejar de importar. A largo plazo tenemos la industrialización de nuestros recursos como el litio, los hidrocarburos, la energía eléctrica, entre otros.