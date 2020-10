Villegas pide a la población “no creer” en información falsa y explica que continúa trabajando en “Cuido mi voto”

El ingeniero Edgar Villegas advirtió esta noche que circula información falsa como si fuera sus publicaciones, pidió a la población sólo creer a lo que publica en sus cuentas sociales. Añadió que aún se encuentra trabajando con las actas recibidas por la aplicación “Cuido mi voto”.

“Por favor, no crean en nada que no viene de mis redes sociales. Sobre todo, si les llega por WhatsApp porque incluso capturas editadas han mandado. Por favor, no crean en nada de eso”, señaló Villegas en un vídeo.

“Hay mucha gente que está pidiéndome que vaya y denuncie un fraude. Yo no puedo denunciar un fraude si no hay pruebas objetivas. Seguimos trabajando solo que con esas limitaciones”, manifestó y descartó que vaya a tener una entrevista con la periodista Jimena Galarza.