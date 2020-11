Ministro de Justicia conmina al Consejo de la Magistratura a trabajar si no quiere ser “suprimido”

El ministro de Justicia, Iván Lima, conminó este viernes al Consejo de la Magistratura a trabajar para garantizar una justicia independiente y democrática en el país, debido a que lo identificó como una de las causas para que en el país haya 303.000 juicios pendientes y 150 acefalías de personal judicial. Si no hay una respuesta positiva a su solicitud, no descartó “suprimir” a esta instancia judicial.

“Si el Consejo de la Magistratura es el problema, pondremos soluciones. Hay dos variables posibles: uno, incrementar el número de consejeros o, dos, suprimir el Consejo de la Magistratura; es así de drástica la necesidad que tenemos de que funcione la justicia en el país, si esto implica reformas constitucionales, tendrán que hacerse, no creemos que haya necesidad de llegar a ese extremo”, declaró Lima en Sucre, ciudad a la que se trasladó para sostener una reunión con los tres consejeros, Dolka Vanessa Gómez Espada, Gonzalo Alcón Aliaga y Omar Michel Durán.

Con las reformas hechas al Consejo de la Magistratura, en esta gestión solo hay tres consejeros, pues antes estaba compuesto por cinco. Lima explicó que si se opta por aumentar el número de consejeros, a través de reformas legales, será para designar a siete, o sea aumentar cuatro más, los mismos que serían designados por la Asamblea Legislativa.

El Consejo de la Magistratura forma parte del Órgano Judicial y es responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas. Además, tiene en sus manos el control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero de la formulación de políticas de su gestión. Los tres consejeros fueron posesionados en enero de 2018, luego de ser electos por voto popular. Su mandato es de seis años.

“Creo que el número de consejeros de la Magistratura puede ser tanto cero, a tanto como siete, todavía no hemos definido el plan, pero lo que estamos diciendo con claridad es que no vamos a convivir con un sistema de tres consejeros que tengan al país en una situación de incertidumbre, con 303.000 casos sin resolver y 150 acefalías, eso no es inadmisible, no es justicia independiente, no es democracia, esa es la solución que tenemos que dar”, sostuvo Lima.

La autoridad gubernamental también lamentó que haya divergencias de criterio entre los tres consejeros, un aspecto que “le hace daño” a la Justicia y a la población boliviana en su conjunto. En este caso, advirtió que los tribunales de justicia deben “trabajar juntos” para mejorar la administración de justicia en el país.

“Este es el mensaje claro, si el Consejo de la Magistratura no empieza a solucionar los problemas y empieza a darle respuestas al país, claro que el Órgano Ejecutivo va a intervenir, claro que la Asamblea Legislativa va a intervenir, la independencia y la democracia están en juego y no tenemos una respuesta del Consejo. Esperamos que este Consejo responda a la altura de las circunstancias”, advirtió Lima.