Fiscalía basó el caso "golpe" en declaración de un procesado por extorsión

El caso de supuesto “golpe de Estado” se basó en el testimonio de Óscar de la Fuente Amelunge, un “ciudadano de a pie” denunciado varias veces por extorsión por exautoridades del MAS y de la oposición.

Según Página Siete, la imputación firmada por los fiscales Omar Mejillones, Rudy Terrazas, Harol Jarandilla y Lupe Zabala, presentada en la audiencia cautelar del domingo, señala que como “elementos de convicción” del supuesto golpe de Estado, se tiene la declaración de De la Fuente, quien según la denunciante, la exdiputada Lidia Patty, da un formato al discurso que se manejó desde el MAS para afirmar que Áñez asumió la presidencia de manera ilegal.

Entre las personas que lo calificaron de “estafador” y lo procesaron está el actual ministro de Defensa, Edmundo Novillo; Marcela Martínez, madre de la joven desaparecida Zarlet; Abel de la Barra, excomandante general de la Policía; además de que fue identificado como “mensajero” del exfiscal Marcelo Sosa.

“Yo no me fui a ofrecer de testigo, la señora Patty es mi amiga, yo la he asesorado, pero no me ha pagado un peso. Ella me puso de testigo porque yo rompí las renuncias (que habían firmado) para que funcione la Cámara de Diputados, para que funcione la democracia, al llamado de ellas (diputadas) que (en noviembre de 2019) estaban atosigadas; por eso me puso de testigo, me citaron y yo me presenté como un ciudadano de a pie”, afirmó De la Fuente a Página Siete.

Patty negó conocer los procesos en los que se vio involucrado su “amigo”, quien se le presentó como un asesor del caso octubre Negro y cree que no afectará la credibilidad de su denuncia por el supuesto golpe de Estado.

Al respecto, De la Fuente explicó a la ANF que todos esos procesos solo eran calumnias sin fundamento jurídico y, que al no existir pruebas, la justicia tuvo que dictar su libertad irrestricta en todos los casos que pesaban en su contra.

"Son procesos que los he ganado y no han pasado más allá, nunca han sido probados por los denunciantes y han abusado mis derechos humanos. Incluso Zvonko Matcovik indicó que yo lo había extorsionado y eso es una falsedad, nunca pudo comprobar esas acusaciones", afirmó De la Fuente.

La imputación que presentó la comisión de fiscales contra la exmandataria, señala 17 elementos que colectaron durante la etapa preliminar de la investigación del caso de supuesto golpe de Estado. Ahí se menciona que De la Fuente declaró en calidad de testigo el 21 de septiembre de 2020.

Declaración

La declaración de De la Fuente hace mención a los acontecimientos que se produjeron desde el 20 de octubre de 2019 hasta el 12 de noviembre, día que Evo Morales salió del país rumbo a México donde se le otorgó el asilo político. Incluso hace alusión a la llegada de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

"La OEA emite un comunicado haciendo conocer supuestas irregularidades en las elecciones recomendando volver a ejecutar las elecciones del 2019, situación que generó desconcierto tanto en opositores como en oficialistas que provocaron manifestaciones. Ese hecho contagió a los policías porque se vieron imposibilitados de cumplir con su función de resguardo y se suman al pedido de renuncia de Evo Morales", señala una parte del documento.

Sin embargo, no hace mención a ningún hecho en el que haya participado la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros, para provocar o conspirar para la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país.

De la Fuente confirmó que en su declaración informativa no hace referencia a que Jeanine Áñez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán hayan sido parte de esos acontecimientos porque la demanda no era contra ellos, sino que estaba dirigida contra el exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y miembros del alto mando militar y policial.

Conocidos

El aludido indicó que la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty lo presentó como su testigo para que declare en el caso, porque la asesoró durante el vacío de poder que se produjo en el país tras la renuncia de Morales.

Esto fue ratificado por la exlegisladora y afirmó que lo conoce desde hace algún tiempo, la aconsejo jurídicamente en varios procesos que presentó contra los opositores, entre ellos está la demanda contra el exministro de Defensa, Luis Fernando López y de Gobierno, Arturo Murillo por la compra irregular de gases lacrimógenos.

"Él me asesoró sin recibir ningún pago en varios procesos penales contra los de la oposición. Uno de los casos fue cuando el helicóptero del presidente Evo Morales tuvo fallas en septiembre de 2019 y en la compra irregular de los gases lacrimógenos en el gobierno de Jeanine Áñez", puntualizó.

Empero, afirmó que desconocía los antecedentes que tiene De la Fuente por presunta estafa y extorsión. A la vez descartó que esas denuncias contra su testigo, resten credibilidad a la demanda contra las exautoridades de gobierno.

Al respecto, el abogado de la expresidenta, Jhon Riveros, consideró que la Fiscalía no puede basar una imputación en la declaración de un testigo que sólo relata los acontecimientos que fueron publicados en medios de comunicación.

Presume que fue usado para sostener la hipótesis que maneja el gobierno del MAS, que se produjo un "golpe de Estado" al mandato de Evo Morales.