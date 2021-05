Viceministro Blanco pide a Auza no comprometer la fe del Estado en la compra de vacunas

Mediante una carta fechada el 21 de abril, el viceministro de Comercio Exterior del ministerio de Relaciones Exteriores, Benjamín Blanco, recomendó al ministro de Salud, Jeyson Auza, no comprometer la fe del Estado al otorgar poder a empresas privadas para gestionar la compra de vacunas.

"Me permito recomendar, muy respetuosamente, en cumplimiento a la normativa legal vigente, no comprometer la fe del Estado con la firma de documentos que expresen interés, otorguen capacidades de negociación, contratos o cualquier facultad a empresas que no acrediten la representación comercial de los fabricantes de vacunas", señala parte de la carta enviada a Auza y publicada por el periodista John Arandia.

Añade que la acreditación para la compra de vacunas debe ser verificada a través de los canales diplomáticos correspondientes como es la Cancillería de Bolivia, con el fin de no entorpecer las negociaciones que se desarrollan con los fabricantes de vacunas.

Asimismo, Blanco manifestó en la carta que al realizar ese tipo de gestiones se corre el riesgo de generar falsas expectativas de dotación de vacunas y por ende, se podría generar costos innecesarios por "concepto de representación o sobreprecios en la compra de vacunas".

El miércoles se conoció que el ministro de Salud firmó una carta en la que nombró a la empresa privada de la India Antebellum Holdings y asociadas, como representantes de Bolivia para gestionar la adquisición de vacunas contra el Covid-19. Pero la representación fue desconocida por Serum Institute, empresa que fabrica las dosis de AstraZeneca en la India.

La presidenta de la empresa Antebellum Holdings con sede en Boston (Estados Unidos), Carol Blenda Reyes Ávila, confirmó este viernes que se realizan gestiones con el ministerio de Salud para la compra de cinco millones de vacunas AstraZeneca, aclaró que no se realizó ningún tipo de pago por adelantado.

En contacto con Radio Fides, Reyes señaló que la gestión que se realiza es con fines humanitarios y por el servicio no se cobrará ningún monto de dinero, en caso que se logre hacer la compra.

"Al momento no hemos recibido ni un centavo, nuestro trabajo es social, nuestro trabajo es de ayuda. No es solamente con Bolivia, nosotros estamos ayudando a varios países, a varios municipios a conseguir estas vacunas, nuestra la labor es filantrópica", declaró Reyes.