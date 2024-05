Diputado de Creemos confirma que buscaba grabar a Camacho con un celular en Chonchocoro

El diputado de Creemos, Andrés Romero, confirmó que buscaba ingresar con un celular al penal de Chonchocoro para grabar al encarcelado gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y afirmó que nadie le dijo que no podía ingresar el aparato electrónico "en su cintura".

"Cometí un error, no es un delito. Nadie me dijo 'no podes meter tu celular en la cintura', no sabía que iba (a haber) el scanner. No pasa nada, la policía hizo su trabajo", señaló.

Afirmó sentirse decepcionado por no haber podido ingresar a ver a Camacho, a quien dijo, buscaba no solo "darle la mano, abrazarlo y apapacharlo", sino que también poder grabar un mensaje de su "líder valiente".

Ayer, viernes, en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, informó que el diputado de Creemos, Andrés Romero, intentó ingresar un celular al penal de Chonchcoro, ocultándolo en sus partes íntimas.

"Ha sido encontrado en flagrancia ingresando este equipo celular después de haber realizado el procedimiento rutinario que se hace a quienes ingresan a Chonchocoro", informó Del Castillo.

A decir de la autoridad gubernamental, el Diputados de Creemos ocultó el celular en sus "partes genitales" para "vulnerar los puestos de control"; sin embargo, fue evidenciado gracias al escáner de rayos x.

Luis Fernando Camacho cumple detención preventiva en Chonchocoro acusado por distintos casos, entre ellos el denominado 'Golpe de Estado I' en el que se investiga los hechos acontecidos en noviembre de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales, en medio de acusaciones por un presunto fraude electoral.