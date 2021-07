Gobierno aguarda informe técnico para vacunar a menores de 18 años

La viceministra de Seguros de Salud del Ministerio de Salud y Deportes, Alejandra Hidalgo, informó ayer que la autorización para vacunar a menores de 18 años contra la Covid-19 depende de un informe del Comité Científico, que se dará a conocer en agosto. Hay al menos tres opciones de vacuna para este grupo etario.

“Estamos verificando los informes que emiten los laboratorios de Sinopharm, Pzifer y Abdala. El Comité Científico que está compuesto por varios profesionales está evaluando esta situación (...), no está descartado el uso. Sin embargo, nos tenemos que empapar de las herramientas técnicas y científicas para poder dar una respuesta a la población”, explicó al portal informativo Urgente.bo.

Hace tres semanas, el Gobierno abrió esta posibilidad, tras ampliar el rango etario a la población mayor de 18 años a nivel nacional y a mujeres embarazadas. Además de anunciar el retorno gradual a las aulas con clases presenciales y semipresenciales.

Abdala

El ministro de Salud, Jeyson Auza, indicó el domingo que la inmunización a menores de 12 a 17 años podría ser con las vacunas cubanas Soberana y Abdala, que ve la posibilidad de inmunizar a un grupo etario menor.

“Apenas concluyan los estudios de tercera fase, nosotros tomaremos las determinaciones necesarias para garantizar las vacunas, en caso de que estos estudios sean exitosos de pensar, analizar y planificar la posibilidad de inmunización de nuestros menores”, dijo.

El Colegio Médico de Bolivia pidió al nivel central contar con los resultados de las tres fases de esta vacuna para aplicarla o no en el país. “Mientras esta vacuna no tenga los estudios reales de las tres pruebas que tenga que seguir no podemos poner a nuestra población como conejillos de indias. No tenemos nada (estudios científicos), por lo tanto no podemos decir que cuenta con aval de todo el mundo”, manifestó el presidente de los galenos, Luis Larrea.

Al respecto, en un sondeo virtual realizado por este medio a los usuarios, el 76 por ciento señaló no estar de acuerdo con la posibilidad de aplicar la vacuna cubana a menores de 18 años y solo un 17 por ciento respaldó la idea. La vacuna Abdala es la primera producida en Latinoamérica, registró una eficacia del 92,2 por ciento en los ensayos clínicos y recibió la autorización de uso de emergencia en el país caribeño, reportó EFE.

Este inmunógeno es una vacuna de subunidad basada en el sitio de unión al receptor (RBD) de la proteína S del virus —el tipo de plataforma en el que los científicos cubanos tienen mayor experiencia—.

China vacunará a menores de 17

China aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm a niños y adolescentes de entre 3 y 17 años de edad. La información fue dada por la compañía China National Biotec Group.

“La vacuna inactivada contra la Covid-19, desarrollada por el Instituto de Productos Biológicos de Pekín (forma parte de Sinopharm), fue aprobada el 16 de julio para el uso de emergencia en personas de entre 3 y 17 años”, dice el comunicado, según un reporte del portal de noticias Sputnik, citado por ABI.

En tanto, el gobierno británico ha decidido no inocular a la mayoría de los niños y adolescentes contra la Ciovid-19 hasta que se tengan más datos sobre la seguridad de las vacunas.