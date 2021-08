Senador Padilla dice que puede pedir disculpas a opositora tras dichos tildados de machistas

El senador del MAS, Hilarión Padilla, manifestó este lunes su predisposición a pedir disculpas a su colega Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana (CC), después de que se refirió a ella con términos que fueron tildados como machistas la semana pasada.

"Es una mujer, le puedo decir que me disculpo, ¿no?, me disculpo, porque a la final a una mujer se respeta (sic)", dijo Padilla, a tiempo de expresar que está dispuesto a presentarse a la Comisión de Ética.

La polémica surgió después de que la semana pasada, durante una sesión, Padilla dijo a Barrientos que no tiene "porqué discutir con señoras", en el marco de un debate que involucraba a Carlos Mesa. "No tengo porqué discutir con la hermana, porque a la final es mujer, yo no voy a pelear", agregó entonces el oficialista.

La senadora Barrientos presentó una denuncia contra Padilla ante la Comisión de Ética y consideró que "es inaceptable que tengamos representantes machistas en nuestra Cámara de Senadores".

El senador Padilla dijo que el debate se había puesto caluroso, porque se trató de Carlos Mesa, a quien considera que inició lo que denominó "golpe de Estado".

"Yo no pude gritar a la hermana senadora, es mujer, por eso yo dije 'yo no quiere discutir con una hermana, porque también tengo a mi madre, hermanas, mi mujer", manifestó el senador.

Señaló que el debate estaba fuerte y tal vez llegaría a empujones, por lo cual prefirió evitar que pase a mayores. "Preferí parar eso, yo no puedo pelear con una mujer, porque a la mujer se respeta", aseveró.

Respecto a la denuncia en la Comisión de Ética, el representante minero dijo a su colega que puede seguir adelante con esa acción y que se presentará porque considera que no le ha faltado el respeto.