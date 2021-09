Intentan frenar marcha indígena y el Gobierno desacredita al sector

A medida que avanza la XI Marcha Indígena en Defensa de su Territorio y su Identidad, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) inicia una serie de acciones para desvirtuar esta movilización. Ayer en la mañana, un grupo de interculturales afín al partido azul intentó frenar la marcha, en tanto, a través de los medios estatales autoridades gubernamentales y dirigentes desconocieron este movimiento y su representatividad.

El diputado por Creemos Ricahrd Ribera Salas denunció mediante las redes sociales que “supuestos interculturales amedrentan la marcha indígena”.

“A las 8:40 de hoy (ayer) la marcha de indígenas fue interceptada en Cerro Grande por interculturales; intentaron quitar la pancarta de la marcha y hubo riesgo de enfrentamientos,15 km adelante está la comunidad intercultural de Santa Maria. Exigimos garantías para nuestros indígenas”, señaló.

Desacreditación

En tanto eso ocurría en la carretera que une Beni con Santa Cruz, el Gobierno a través de los medios estatales de comunicación cuestionó la marcha indígena y desacreditó su representatividad.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruíz, desacreditó la marcha y aseguró que los movilizados no presentaron un pliego petitorio específico a las autoridades.

“Hasta ahora no conocemos cuál es el pliego petitorio, quiénes son las autoridades que están impulsando o realizando, más bien el contrario, quisiéramos conocer su demanda para por lo menos analizarla, evaluarla”, señaló Ruiz en entrevista con Bolivia TV.

A este cuestionamiento gubernamental se sumaron las críticas de dirigentes indígenas afines al MAS.

Carlos Fabricano, de la Subcentral del Tipnis, dijo que quienes están al frente del movimiento indígena, entre ellos Marcial Fabricano y Adolfo Chávez, son “dirigentes reciclados y carentes de representación”.

“Esos que están protagonizando la marcha son dirigentes reciclados. El señor Marcial Fabricano no vive en el Tipnis, vive en (la ciudad de) Trinidad en un barrio que se llama Plataforma, no se está pidiendo al Gobierno que su barrio no sea avasallado, son dirigentes que ya pasaron su tiempo”, afirmó el dirigente a BTV.

Ruiz indicó que “en el Beni la tienen clara, los que hoy están marchando no representan como dirigentes a los pueblos indígenas del Beni, pero (en) Bolivia hay la sensación que es una marcha de los pueblos indígenas, cuando hay pronunciamientos de los mismos indígenas que no la reconocen”.

La XI Marcha Indígena cumplió 12 días de caminata desde que partió de Trinidad.

A lo largo de los días, la movilización indígena recibió un aliciente adicional: pueblos oriundos de cuatro departamentos del país decidieron plegarse al movimiento social. Éste pretende sensibilizar a las autoridades gubernamentales sobre la titulación arbitraria de tierras y ahuyentar el despojo de sus territorios.

IGLESIA CATÓLICA PIDE ESCUCHAR A INDÍGENAS

Este domingo el arzobispo de Santa Cruz de la Sierra, monseñor Sergio Gualberti, instó a las autoridades del Gobierno escuchar el clamor de los pueblos indígenas, que piden a través de la XI Marcha Indígena que cesen los avasallamientos de sus tierras.

“En estos días somos testigos de la marcha de los pueblos indígenas de nuestra región, que piden el respeto de sus derechos, que cesen los avasallamientos de sus territorios y tierras ancestrales, fuente de sustento y vida para ellos y sus familias. Que se escuche su clamor, en especial de parte de las autoridades, respondiendo a los justos pedidos de esos hermanos nuestros”, dijo.