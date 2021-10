Camacho tras suspenderse su declaración: "Mi pueblo no me dejó solo"

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, reaccionó, a través de su cuenta de Twitter, a la decisión de la Fiscalía de suspender su declaración informativa por el caso del presunto golpe de Estado del 2019.

Para la autoridad cruceña, la decisión del Ministerio Público se debió al "apoyo" que recibió del "pueblo", en particular del cruceño.

"La fiscalía suspende mi declaración y la verdad detrás de esta decisión es una sola: MI PUEBLO NO ME DEJÓ SOLO. La citación despertó la indignación general de los cruceños que rechazan el abuso porque saben que nuestra lucha de 2019 fue para defender la democracia. Han sido horas duras, he recibido el respaldo de decenas de instituciones, de nuestros empresarios, de nuestros hermanos indígenas, de mis compañeros de CREEMOS y principalmente, recibí el apoyo de miles y miles de cruceños que están dispuestos a seguir luchando por la libertad y por el respeto a nuestra tierra y a nuestra historia (sic)", señaló Camacho en la popular red social.

En ese sentido, el expresidente cívico cruceño afirma estar "emocionado y agradecido" por el cariño que, asegura, recibió en su departamento.

"No es algo que haya buscado, no esperaba nada de esto el día aquel que me puse la gorra, tomé la Biblia y me fui a La Paz para defender nuestra democracia y nuestra libertad. Amo a mi gente, amo mi tierra y estaré siempre dispuesto a todo por nuestra Bolivia (sic)", acotó.

Fernando Camacho debía declarar mañana, jueves 7 de octubre, ante la Fiscalía de La Paz; sin embargo, la Fiscalía decidió suspender dicha citación.

En conferencia de prensa, el fiscal Omar Mejillones explicó que para el Ministerio Público es importante que antes de Fernando Camacho declare su padre, José Luis Camacho, quien estaba citado para el pasado 4 de octubre pero se ausentó argumentando problemas de salud.