Tomasa Medina: A Doria Medina no lo necesito ni lo necesitaré

La dirigente cocalera de la Asociación Departamental de Productora de Coca (Adepcoca), Tomasa Medina, se refirió hoy al encuentro que tuvo con Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), en pesadas semanas.

"Sólo Dios sabe cómo me he mantenido en la lucha, nadie me ha dicho 'toma estos 50 bolivianos', pero a Doria Medina ni lo necesito ni lo necesitaré", afirmó la cocalera en contacto con Página Siete.

Medina, en ese sentido, aseguró que su encuentro con Doria Medina fue casual. La dirigente cocalera es una de las firmes candidatas a ser la presidenta de Adepcoca del bloque opositor al Gobierno.

El pasado 11 de octubre, Doria Medina publicó en su Twitter una foto del encuentro que mantuvo con la dirigente cocalera.

"Encuentro casual pero simbólico. Tomé un café con esta brava y alegre luchadora social. Tomasa es la reencarnación del espíritu de Adela Zamudio. Rebeldía contra el poder y sus límites; amor por la libertad", señaló.

Días después, el líder opositor dio más detalles del encuentro que se viralizó en las redes sociales.

"¿De qué hablé con Tomasa? No de política, sino de educación. En nuestro país muchas personas de gran capacidad se frustran por falta de educación. La educación es más potente que la política para lograr la igualdad", acotó Doria.