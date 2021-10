Las vacunas contra la Covid-19 no generan riesgo de muerte en niños y adolescentes

“Los niños tienen 50 veces más probabilidades de morir por la vacuna COVID-19 que por el virus”, esa es la cita que se le atribuye al exvicepresidente de Pfizer, Michael Yeadon. Rastreamos los datos y comprobamos que Yeadon sí dijo estas palabras, pero no presentó pruebas de sus afirmaciones y desde 2011 no es parte de la compañía, por ende, esta versión es falsa.

Según su cuenta de Linkedin y la verificadora Reuters, Yeadon fue director científico del área de investigación sobre alergias y respiración y vicepresidente de la compañía Pfizer entre los años 1995 y 2011. A finales del 2020 pidió que se detengan los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus al considerar que podrían causar “infertilidad” en las mujeres.

Sus argumentos no fueron tomados en cuenta porque no tenían respaldo científico, desde entonces, Yeadon se opuso a las vacunas.

Sobre la imagen en cuestión, Yeadon fue entrevistado el 9 de junio de 2021 en el programa emitido a través de internet “War Room”, donde habló de la vacunación en adolescentes y niños: “Es una locura vacunarlos con algo que en realidad tiene 50 veces más probabilidades de matarlos que el virus en sí”.

Sus palabras se pueden apreciar a partir del minuto 18:20 en un video que es compartido en las redes sociales.

Las declaraciones descritas fueron plasmadas en una imagen junto a la fotografía de una niña y se difunden mediante grupos de WhatsApp de la ciudad de La Paz.

Durante toda la entrevista, Yeadon no proporcionó pruebas de lo que afirma, tampoco existe ningún tipo de evidencia relacionada con el tema en ningún sitio web oficial.

Al contrario, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) aprobó el uso de las vacunas Pfizer y Moderna en niños y adolescentes de 12 a 15 y 17 años indicando que son seguras.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos avalan la vacuna de Pfizer y recomiendan que los niños de 12 años y adolescentes se vacunen para protegerse de la enfermedad por COVID-19. “Al estar inmunizados tienen menor riesgo de contagiarse y de contagiar el virus”.

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS (SAGE) ha llegado a la conclusión de que la vacuna Pfizer / BionTech es adecuada para su uso por personas de 12 años o más.

“A los niños de entre 12 y 15 años que tienen un mayor riesgo de contraer COVID-19 grave se les puede ofrecer esta vacuna-Pfizer / BionTech- junto con otros grupos prioritarios para la vacunación”, indica el informe del SAGE.

Pfizer / BionTech presentó en septiembre de 2021 los resultados del ensayo clínico de fase 1/2/3 titulado “Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children 12 Years of Age”, en el que se incluyen 4.500 niños de 6 meses a 11 años de edad de Estados Unidos, Finlandia, España y Polonia.

En estos resultados se indica que la vacuna “fue segura, bien tolerada y produjo fuertes respuestas de anticuerpos neutralizantes”.

La OPS asegura que las vacunas son confiables, seguras, eficaces y que pasaron pruebas estrictas antes de ser aprobadas.

En Estados Unidos y Canadá se vacuna a niños de 12 años en adelante desde mayo del 2021. El 15 de octubre el periódico Los Ángeles Times informó que en Estados Unidos se alista una campaña de vacunación para niños de 5 a 11 años, misma que puede efectuarse en las siguientes semanas.

Según Forbes, China aprobó el 11 de junio la aplicación de las vacunas de Sinopharm y Sinovac en menores de 3 a 17 años.

Ninguna institución en salud, ni autoridades gubernamentales indicaron que las vacunas sean peligrosas para los niños y adolescentes, tampoco se informó de casos de niños que estén muriendo a causa de los inmunizantes contra la COVID-19, aunque la OMS sí recomienda que antes se dé prioridad a los grupos etarios más vulnerables.

“Si bien el suministro de vacunas es limitado, la prioridad actual es vacunar a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave que aún no se han vacunado en muchas partes del mundo: personas mayores, personas con enfermedades crónicas y trabajadores de la salud”, indica la OMS.

En el caso de Bolivia, el Gobierno anunció el 5 de octubre que los jóvenes de 16 y 17 años podrán vacunarse con la fórmula de Pfizer.

El presidente Arce Catacora indicó que el 19 de octubre llegarán al país 1.188.720 dosis mediante el mecanismo Covax y que a partir de esa fecha comenzará la inmunización a los adolescentes, según confirma el Ministerio de Salud y Deportes.