Yassir Molina niega pugna de poder en Cantumarca

"Lamentablemente vivir bien había sido un delito", así se refirió el integrante de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina acerca de las protestas que se originaron en el penal de Cantumarca en Potosí, donde se hallaba recluido, a la vez de negar que exista una pugna de poder al interior del mismo o que haya extorsionado a los reclusos.

"Aquí no hay una puga de poder como lo indican, nosotros vivíamos en un pabellón totalmente diferente, totalmente aislados. A mi no me interesaba entrar a la población ni se hizo ningún cobro irregular. Gracias a la ayuda llegó pintura y otras cosas para mejorar los ambientes", dijo Molina antes de ser enviado a otro penal en el departamento de Oruro.

Tras un motín que se registró el viernes en el penal de Cantumarca, en Potosí, por orden judicial se decidió enviar a Molina y a otros cuatro miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) hasta el centro penitenciario de San Pedro en Oruro, para evitar mayores conflictos.

Molina explicó que más bien trataron de adecuar los ambientes donde se encontraban recluidos, pintaron las paredes, arreglaron los baños gracias a la ayuda que recibió en pasados días. Consideró que todo el conflicto en Cantumarca fue montado por algunos policías y reclusos de ese recinto.

En ese contexto, Daniela Hidalgo, madre de Molina, denunció que el motín de los reclusos del penal de Cantumarca está dirigido "desde arriba" y señaló que si algo llegara a suceder al líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) será responsabilidad del Gobierno y, sobre todo, del viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox.

El comandante departamental de la Policía de Potosí, Juan Carlos Mercado, aseguró que existe una pugna de poder en el recinto de Cantumarca y anunció el inicio de una investigación con los delegados para determinar responsabilidades.

"Por orden del juez de instrucción en lo penal cautelar se decidió su traslado, (hay) una pugna de poderes al interior del recinto penitenciario. Estamos en una investigación con los delegados para dar con la verdad de los hechos", explicó la autoridad.

A la vez indicó que la molestia de los reos es porque Molina se encontraba en un mejor ambiente que el resto de la población.

Aproximadamente a las 10:30 am del viernes, los reclusos de Cantumarca se amotinaron exigiendo el traslado de Molina y otros integrantes de la RJC. Los privados de libertad se subieron al techo y comenzaron a gritar "¡Que se vayan!" y "¡Fuera!", incluso algunos lanzaron piedras a la celda donde estaba Molina.