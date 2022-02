Fiscalía busca revocar la detención domiciliaria del Gobernador de La Paz

El Ministerio Público apeló la decisión del juez y busca revocar la detención domiciliaria del gobernador de La Paz, Santos Quispe, porque existen incongruencias en el dictamen, considerando que existen el riesgo de obstaculizar la investigación.



"Hemos encontrado algunas incongruencias en la decisión del juez y es por eso que hemos apelado a la decisión. Vamos a buscar lo que nosotros hemos solicitado inicialmente en la imputación formal, que es la detención preventiva por tres meses", explicó el fiscal del caso Omar Mejillones.



La justicia determinó el jueves la detención domiciliaria con derecho al trabajo, una fianza de Bs 70.000 y arraigo para Quispe, quien es investigado por uso indebido de bienes del Estado por el presunto consumo de bebidas alcohólicas en los ambientes de la Gobernación.



Mejillones señaló que una de las observaciones que hicieron al momento de apela, es que el juez autorizó que Quispe realice sus labores de forma normal, sin tomar en cuenta de que existe el riesgo de que destruya o modifique las pruebas que aún deben ser colectadas de los ambientes de la gobernación.



El viernes, Quispe se trasladó hasta la Gobernación para cumplir sus actividades, pero no pudo ingresar ya que esos ambientes están precintados. La fiscalía reprogramó para la próxima semana el registro del lugar para colectar otros indicios con el que puedan argumentar su apelación.



Asimismo, solicitarán las grabaciones de las cámaras de vigilancia de las instalaciones para que se identifiquen a las otras personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas.



Censura



Por otra parte, el asambleísta departamental de la agrupación política Somos Pueblo, Israel Alanoca, señaló que activarán los procedimientos internos que sean necesarios para la censura del gobernador.



Uno de los primeros pasos a seguir la solicitud de informes escritos sobre las irregularidades que se registraron en instalaciones de la gobernación, posteriormente se pedirá interpelar a la autoridad para proceder con la censura, en caso de que las explicaciones no sean suficientes.



"El tema de la censura es un procedimiento de la Asamblea Legislativa, pero hay fases que se deben cumplir, existen varias peticiones de informe escrito que están en curso, después seguiremos con los informes orales y si estos no son suficientes se procede con la censura", dijo el asambleísta.