Fiscalía ingresa a la Gobernación de La Paz y defensa de Santos Quispe denuncia atropello

La Fiscalía ingresó a la gobernación de la ciudad de La Paz y Raúl Ferreira el abogado del gobernador Santa Quispe, denunció un atropello porque no se les notificó.

"El Ministerio Público llegó a realizar un registro del lugar del hecho, hay que decirlo calmantemente, este segundo registro es innecesario. Lo peor es que no se nos ha notificado para participar en el acto", rechazó el jurista.

Según Ferreira, la actuación del Ministerio Público es indebida y dijo que solicitará al juez el cese del registro.

"No puede haber actuación procesal sin notificación. No hubo recolección de datos, el Ministerio Público debió remitir el requerimiento. No pueden ingresar de esa forma", insistió.

Por su parte, el asambleísta departamental de Somos de Pueblo, Israel Alanoca, denunció que ni él como parte denunciante y parte del proceso contra Santos por uso de bienes del Estado, pudo ingresar.

El asambleísta lamentó que de una manera "alevosa" Ferreira haya tratado de ingresar al acto de la Fiscalía.

"Eso se llama obstaculización a la justicia. Después vino a agredir a nuestras asambleístas mujeres", denunció Alanoca.

El 3 de febrero, un juez determinó que el gobernador paceño cumpla detención domiciliaria con salida laboral, tras que se lo encontrara con bebidas alcohólicas en su despacho.