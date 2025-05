Fiscalía defenderá imputación contra Evo Morales por trata de personas en cualquier jurisdicción

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseguró que el Ministerio Público defenderá la imputación formal presentada contra el dirigente cocalero, Evo Morales, por la presunta comisión del delito de trata de personas con agravante, independientemente de la jurisdicción donde se tramite el proceso penal.

"Jurisdicción donde tenga que llevarse este proceso penal, ahí va a estar la comisión de fiscales sosteniendo la imputación formal que en su momento se presentó", dijo Mariaca, tras la anulación de la imputación, como la orden de aprehensión contra Morales, emitida por la jueza Lilian Moreno.

Morales es investigado por trata de personas con agravante, por haber mantenido una relación íntima con una adolescente en Yacuiba (Tarija) en 2015, cuando ejercía la presidencia de Bolivia y con quien tendría una hija, según investigaciones.

El 17 de enero de 2025, el juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Quinto de Tarija, Nelson Alberto Rocabado, declaró a Morales en rebeldía, ordenó su búsqueda y aprehensión.

La defensa legal de Morales, en los últimos días, presentó una "nota de queja" ante la jueza del distrito judicial de Santa Cruz, Lilian Moreno, quien ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el dirigente cocalero y, además, ordenó que se paralice la investigación en Tarija y se remitan obrados a Cochabamba.

Sin embargo, Mariaca explicó que dicho fallo judicial no anula los elementos acumulados en la investigación. Además, informó que se solicitó un informe pormenorizado sobre el estado del caso a la Fiscalía de Tarija.

"(El fallo judicial) no deja de lado que existan indicios en contra de estas personas que han sido imputadas. No es solo una persona involucrada, son varias; incluso hay una persona con detención preventiva (...). Como Fiscalía no podemos estar en el limbo, viendo cómo autoridades jurisdiccionales emiten resoluciones que podrían favorecer al imputado y perjudicar el trabajo de la Fiscalía", precisó.