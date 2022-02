Ministro de Desarrollo Rural ve retardación en el caso La Londras y pide celeridad en la investigación

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy Gonzales, vio retardación y demandó celeridad en la investigación por el secuestro sufrió un grupo de periodistas y civiles en la comunidad denominada Las Londras en la provincia cruceña de Guarayos.

“Nosotros también estamos muy preocupados en que haya mucha retardación de justicia Lamentablemente ellos (la Policía y Fiscalía) tienen sus procedimientos”, cuestionó la autoridad consultada al respecto.

En criterio de Gonzales, el simple hecho de mandar una nota a los administradores de justicia significaría una intromisión, por lo que solo instó a que exista celeridad en la investigación a los hechos ocurridos el pasado 28 de octubre del pasado año.

“Como pide la población y también el Gobierno nacional de que la Justicia actúe con celeridad y enmarcado en lo que establece la norma, ya el INRA ha hecho todos sus descargos”, añadió Gonzales.

En pasados días, los trabajadores de la prensa de Santa Cruz cumplieron movilizaciones en demanda de celeridad en la investigación.

Hasta el momento, solo Ever Sixto C. S., es la única persona detenida y existen al menos otros cinco mandamientos de aprehensión que no fueron ejecutados.