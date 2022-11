Cívicos de Cochabamba mantienen huelga de hambre; no harán paro

l presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera aseguró que “el comité Cochabamba ha sido uno de los que ha estado en las dos reuniones nacionales, donde hemos quedado como movimiento cívico nacional el exigir el censo en 2023 con resultados oportunos”.



Explicó que, debido a la fortaleza que tiene Santa Cruz, ellos optaron por el paro, pero Cochabamba se sumó con un plantón, una marcha y ahora en el segundo día de huelga de hambre, que es parte de la resolución de la asamblea.



Son tres aspectos puntuales, según Rivera, que exigen con sus medidas al Gobierno, “que levante el cerco criminal que se está llevando a cabo contra el pueblo cruceño; la pacificación, porque el Gobierno opta por el aspecto de la confrontación y no de la concertación, y el principal: el censo en 2023 con resultados oportunos”.



Rivera mencionó que cualquier otra determinación sería efectivizada de acuerdo a las decisiones que surjan de la asamblea de la cochabambinidad, que pidió no realizar paros.



En tanto, el representante de la federación de transportistas, Mauricio Leoni, dijo que “es inentendible cómo podemos anteponer los intereses de sector cuando el país se está debatiendo en una crisis económica. Hay movilizaciones esporádicas, hay paros, hay bloqueos en diferentes puntos de la ciudad, las actividades no están normales, eso deben entender las autoridades de gobierno “.



“Nosotros no somos parte de ningún grupo. Los bolivianos estamos demandando que dejen las posiciones intransigentes”, exhortó Leoni.



Consultado sobre el apoyo a medidas para pedir censo en 2023, el rector de la Universidad Mayor de San Simón, Julio César Medina, manifestó que “dar una opinión personal no sería prudente, pero San Simón está a la espera de los resultados de la Comisión Técnica, que serán apoyados por esta universidad”.

Empresarios



El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Luis Laredo, expresó su gran preocupación por las consecuencias que genera el paro cívico y cerco a Santa Cruz. “Estamos pidiendo que los resultados del censo sirvan para las elecciones de 2025”, dijo.



El sector privado se encuentra preocupado, pues, a decir de Laredo, las empresas aún no se recuperarían de los sucesos de 2020, y encima el Gobierno saca el decreto prohibiendo las exportaciones afectando al tesoro nacional.



“Estamos esperando el desenlace de lo que ocurra en Trinidad, pero la ciudadanía también tiene que saber que, si continua la situación, hay empresas que no tienen materia prima y tendrán que parar, o peor, tener que cerrar si no hay resoluciones prontas”, acotó que lo peor sería la imposibilidad de ayudar a abastecer la canasta familiar.