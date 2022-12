Camacho dice que lo busquen en Santa Cruz y que “no se entregará”

El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, dejó entrever que él no irá a la ciudad de La Paz por los procesos judiciales en su contra debido al paro de 36 días. Advirtió que si quieren meterlo preso, deben ir a Santa Cruz, ya que él no se “entregará al masismo”, según reporte de Brújula Digital.

Camacho dijo eso durante el discurso que pronunció a la conclusión de la “Marcha por la justicia”, que se llevó a cabo la tarde y noche de este viernes en la ciudad de Santa Cruz, como una medida de rechazo a los procesos judiciales anunciados en contra de los líderes cruceños por el paro de 36 días, entre octubre y noviembre, para exigir que el censo se realice en 2023.

“Si a mí me quieren meter preso, que vengan a mi pueblo y me alcen de mi pueblo, porque yo no voy a ir a entregarme al masismo como ellos quieren”, afirmó Camacho afuera del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz.

En pasados días, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se habían admitido tres denuncias en contra de Camacho, del presidente cívico Rómulo Calvo y del presidente del comité que impulsó el paro, Vicente Cuéllar. Luego dijo que se agrupó los procesos en uno, por cerca de 10 delitos, en la ciudad de La Paz.

Camacho señaló que el paro cruceño dejó claro que “el MAS tiene agotado su modelo y no tiene qué ofrecerle a Bolivia. Al momento que se les agotó su mentira, empezaron a perseguir a los cruceños, a buscar a un enemigo que es Santa Cruz, a perseguirnos y amedrentarnos”.