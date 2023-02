Padre de exministro Justiniano: "Le dije que no venga, aquí no hay estado de derecho"

Jerjes Justiniano, padre del exministro de la Presidencia que tiene el mismo nombre, afir´mó que pidió a su hijo que no vuelva al país porque no hay garantías y tampoco esta do de derecho.

Jerjes Justiniano hijo fue notificado de un proceso como parte del gabinete de la exmandataria Jeanine Áñez por el caso golpe de Estado I.

Justiniano fue notificado para declarar como testigo cuando ya se encontraba en Brasil, por lo que solicitó, a través de un memorial, cumplir con su declaración de forma digital, pues se encuentra en el vecino país por motivos de salud.

“Le dije que no venga, que no hay estado de derecho, que aquí no hay garantía, aquí se inventan procesos. Una justicia completamente capturada. Yo le dije a mi hijo que no puede venir”, dijo Justiniano desde el aeropuerto internacional Viru Viru, horas antes de su viaje, a DTV.

Justiniano aseguró que su hijo, Jerjes Justiniano Atalá, está en Brasil por motivos de salud. Rechazó que su hijo hubiera huido del país.

“¿Vos crees que yo le voy a decir a mi hijo que vuelva y se enfrente a esta jauría?. Yo voy a luchar por él”, respondió ante la pregunta de qué le aconsejó a su hijo sobre su situación jurídica.