YPFB instruye una auditoría especial a procesos de contratación que se hicieron desde el 2014

Tras la denuncia de el exministro de Gobierno Carlos Romero, el gerente de planificación corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Danny Roca, informó que se instruirá una una auditoría especial a todos los procesos de contratación de importación de combustibles.



"Yacimientos siempre trabaja de forma transparente (...). Todos los procesos de contratación de combustibles están yendo a una auditoría especial, no solamente de esta gestión", indicó Roca en conferencia de prensa.



Señaló que el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, instruyó la auditoría especial, que se realizará desde la gestión 2014 hasta la fecha, para que se revisen los contratos de manera exhaustiva y en su debido momento se informará en caso de encontrarse "alguna anomalía".

Esto después de que el exministro Romero denunciara que YPFB se "desangra" por el contrabando de combustible subvencionado, el monopolio de la empresa Trafigura y el incremento de los trader o comisiones en la importación de diésel y gasolina



Respecto a las contrataciones para la importación de carburantes que hace YPFB, Roca explicó que estas se realizan a través de convocatorias públicas e invitaciones en el marco de la normativa vigente.



En 2022 se declararon desiertas tres convocatorias públicas debido a que la economía mundial sufrió un shock de oferta; sin embargo, para evitar "desabastecimiento de combustibles en la economía boliviana", YPFB recurrió a la modalidad de contratación directa en la línea del Decreto Supremo 29506.



"Que exista una contratación por invitación no quiere decir que YPFB invite directamente a una empresa, no. Sigue habiendo una evaluación integral. Nosotros, después de la tercera convocatoria desierta, hemos invitado a 100 empresas para que presenten sus propuestas de diésel, de gasolina", enfatizó.



Dijo que después de un largo proceso de revisión exhaustiva, se invitó a 96 empresas, de las cuales sólo seis cumplieron con las formalidades y exigencias de YPFB, que son: Vitol, Falcón, La Ponderosa, Trafigura, Montealegre y Oililub.



"Estas empresas sí han cumplido, se han presentado a los seis lotes que YPFB estaba lanzando; las tres primeras para diésel, y las tres segundas para gasolina. En el caso del lote número uno que es diésel, en Argentina, se ha presentado Vitol, Falcon, La Ponderosa y Trafigura.¿Quién tenía el precio más bajo? Trafigura; entonces se le ha adjudicado a Trafigura", explicó.



Roca aclaró que en 2019 el 56% del volumen de carburantes requeridos por Bolivia era atendido por Trafigura; sin embargo, en 2023 solamente es el 20%. Ello se debe a que la empresa inserta hidrocarburos al país a través del suroriente.



"Estamos diversificando el ingreso, ya no por suroriente, sino también por occidente donde es más barato, ahí podemos ver que Trafigura comienza a participar en el mercado, pero en menor magnitud", remarcó.



Insistió en que la estatal YPFB no sólo trabaja con Tarfigura, sino con otras empresas.



"He podido apreciar de que estamos trabajando solo con la empresa como monopolio, pero no es así. Estoy demostrando que hay otras empresas que están trabajan.