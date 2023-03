Liberan a los dos maestros aprehendidos por trasladar petardos en la protesta del Magisterio

La justicia determinó libertad pura y simple para los dos maestros que fueron aprehendidos por la Policía mediante una acción directa por trasladar petardos de alto impacto en un motorizado en la movilización del Magisterio urbano en el centro de ciudad de La Paz.



Los dos docentes fueron detenidos el miércoles y desde entonces permanecían en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la calle Sucre



La tarde de este jueves, la fiscal Ingrid Feraudi informó que el Ministerio Público decidió no imputar a los dos profesores aprehendidos por falta de suficientes indicios.



"No han sido imputados (...) Estamos en proceso de investigación y no existen todavía los suficientes indicios para remitir la resolución de imputación", indicó.



El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, agregó que la camioneta fue secuestrada con una cantidad considerable de explosivos.



Los maestros protestan desde inicios de semana en la ciudad de La Paz en rechazo a la implementación de los nuevos contenidos de la malla curricular, demandan mayor presupuesto para la educación, una jubilación al 100%, entre otros pedido