Exjefa del Fondioc defiende honestidad tras 8 años de cárcel

Elvira Parra salió de la cárcel luego de ocho años de prisión preventiva, por diferentes procesos en el caso Fondo Indígena. Desde su hogar, defendió sus acciones y honestidad, pero, además, consideró injusto que haya estado privada de libertad durante todo este tiempo, según reporte de Erbol.

Dijo que, como primera directora del Fondo Indígena, se puso fuerte en el manejo del presupuesto y en no desviar los recursos. Incluso señaló que la entonces ministra Nemesia Achacollo intentó incurrir en esas prácticas.

“Doña Nemesia Achacollo intentó y no me he dejado, porque yo tengo el principio de no mentir, no robar y yo no puedo, pues mi corazón no acepta y no puedo hacerlo por más que me ofrezcan millones”, afirmó Parra en el programa La Mañana en Directo de Erbol.

Indicó que su visión en el Fondo Indígena consistía en que el personal estaba para servir a la comunidad y no para aprovecharse de los pobres. “Eso siempre ha sido mi lucha y yo pensé que algún día iba a ser premiada, no encarcelada. Y eso ha sido algo injusto”, dijo.

Reveló que, en una reunión, Achacollo había pedido dinero con fines que desconoce, pero como ella no aceptó nunca más fue tomada en cuenta y dejó de coordinar con la entonces ministra.

Parra estuvo detenida desde 2015 por una multiplicidad de procesos por el Fondo Indígena. Reclamó que se la impute y enjuicie por proyectos cuyo seguimiento y control debería haberlo hecho el director que le sucedió en el cargo.