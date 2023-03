Montaño a Héctor Arce: Cuidado, culpe a la justicia si liberan a los detenidos del caso ABC, será por su irresponsabilidad

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño afirmó que si se liberan a las personas detenidas por la presunta corrupción en la Administradora Boliviana de Carretera (ABC) será responsabilidad del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce debido a que no se presentó a dos audiencias en Sucre.



"Quiero hacer recuerdo que usted es el denunciante y por segunda vez no asiste a la audiencia de cesación a la detención en Sucre (...) Después de acusar no asiste a las audiencias, cuidado hermano Arce que después este echando la culpa a la justicia del porqué se liberaron a los detenidos, es por su irresponsabilidad", dijo.



Montaño hizo referencia a las declaraciones vertidas por Arce y reiteró que el legislador "miente todo este tiempo" para confundir a la población boliviana.



"El día de ayer hemos visto en una entrevista al señor diputado Héctor Arce, totalmente confundido, desesperado con tanta mentira que ha estado diciendo y obviamente ha admitido en la noche, en su entrevista que se ha equivocado (...). En la entrevista dijo que será la última vez que se refiere al caso ABC", remarcó.



Reiteró que la denuncia de Arce se trata de un "boicot al Gobierno" y que ocasionó perjuicios en el avance de la doble vía Sucre-Yamparáez. Alertó que a la fecha se debe siete planillas a la empresa contratista.



"Queda claro que es un boicot total contra nuestro Gobierno, ellos sabían que es lo que estaban buscando y lo han hecho porque a la fecha se le debe siete planillas a la empresa contratista, dos planillas a la supervisora y dos planillas a la fiscalización en total 42 millones de bolivianos, ese perjuicio usted (diputado Arce) lo va a correr, la empresa contratista tiene todo el derecho reclamar", aseguró.



Asimismo, dijo que el testigo protegido pidió recursos económicos a la empresa China por un trabajo de asesoramiento e insinuó que se trataba de una extorsión.



"Me pregunto ¿No será que estaba extorsionando a la empresa? Y porque no le cumplieron empezó en hacer estas acciones en contra de personas inocentes, porque muestro también la denuncia que hace la empresa China en contra del testigo protegido. La segunda interrogante es ¿A quién estaba ayudando el diputado Arce?", cuestionó.