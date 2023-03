Denuncian que guardias del penal de Miraflores impiden a Áñez recibir carta dirigida a la CIDH

El hijo de la expresidenta Jeanine Añez, José Armando Ribera, denunció este martes que efectivos de la Policía Boliviana del penal de Miraflores le impidieron entregar a su madre una carta dirigida a delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con quienes se reunirá esta tarde.

Los delegados de la CIDH visitaron esta mañana el penal de Chonchocoro y esta tarde ingresarán al penal de Miraflores para recabar testimonios de diferentes privadas de libertad, entre ellas la expresidenta Añez.

"Es un informe para la CIDH sobre las vulneraciones a los derechos que ella (Añez) ha tenido en el penal y ahora se lo he pasado y me lo quieren devolver, no quieren que eso se lo presente con la mentira y la excusa de que lo traiga más tarde, claro, cuando la CIDH ya no esté presente", denunció Ribera.

Acotó que la exmandataria tiene prevista una reunión personal con los comisionados de la CIDH a quienes les expondrá su caso. Añez guarda detención preventiva desde marzo de 2021. Además, en 2021 fue condenada a 10 años de cárcel por el caso denominado "golpe de Estado II". Tiene pendiente otros procesos en la justicia ordinaria.

Ribera dijo que sospechaba que la intención es que su madre no entregue esa carta a la CIDH por órdenes que vienen "desde arriba".

Añez estuvo en la puerta del penal y habló brevemente con periodistas a través de una ventanilla. "Estoy teniendo problemas por esta documentación que tengo que entregar a la CIDH, no puede ser que no dejen ingresar una carta por malos entendidos... que no tengo que dejar esto", dijo, mientras una policía cerró de manera brusca la ventanilla.