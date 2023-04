Periodistas creen que hay avances con el oficialismo para la eliminación del artículo "mordaza" del proyecto de ley 305

Las entidades qué representan el trabajo de la prensa del país evaluaron positivamente una reunión que mantuvieron este jueves con integrantes de la comisión de derechos humanos de la Cámara de Diputados, a la que asistieron además el ministro de Justicia Iván lima y la viceministra de comunicación Gabriela Alcón.



El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda expresó al finalizar la reunión que el ministro lima y la presidenta de la comisión señalaron que el artículo no está escrito en piedra y que por lo tanto están dispuestos a hacer una reforma del mismo.



"Creo que este resultado de la unidad que hemos mostrado en la lucha contra este artículo mordaza. Estamos coordinando nuestras acciones las asociaciones de periodistas los sindicatos de la prensa y la ANP que congrega a los directores de periódicos. El resultado de ello es esta victoria. De todos modos esperamos una respuesta por escrito y mientras tanto seguimos en estado de emergencia", dijo Peñaranda al finalizar la reunión.



Por su lado, el ministro Lima dejó en manos de la Comisión que trata el proyecto de Ley, si quita el artículo cuestionado o no.



"El siguiente paso es que la Comisión mantenga el artículo 281 cuestionado o lo retire del proyecto normativo, como ven esta es una posibilidad a la que estamos abiertos como Gobierno nacional y tiene que ser resultado de los argumentos que se han realizado en esta reunión", explicó la autoridad, según un reporte de Abi.



El proyecto de Ley 305 tiene incorporado el artículo 281 (septies) del Código Penal. Este señala que se sancionará con pena privativa de tres a siete años a la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad racial, que promueva el racismo y toda forma de discriminación, entre otros incisos.



Además, lleva incorporada un parágrafo que establece que "cuando el hecho (difusión de ideas raciales y toda forma de discriminación) se cometido por una trabajadora o trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno".



Por ello, el miércoles, las Asociaciones de Periodistas de todas las capitales del país, más los trabajadores de prensa, realizaron plantones en los nueves departamentos de Bolivia.



"Este proyecto de ley pretende criminalizar el trabajo de la prensa y por supuesto nos declaramos y continuamos en estado de alerta y emergencia" declaró la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Zulema Alanes.