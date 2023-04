Gobierno admite plagio de imágenes en textos escolares y anuncia sanciones para responsables

El ministro de Educación, Édgar Pary, admitió esta tarde el plagio de imágenes en algunos textos educativos del ministerio que dirige y anunció sanciones para los responsables".



Las redes sociales viralizaron la denuncia de que algunos textos de aprendizaje para el nivel secundario del ministerio de Educación fueron ilustrados con dibujos supuestamente copiados de historias de animé y adaptados a situaciones de la realidad boliviana.



"En este momento el cuestionamiento sale de lo que es la parte de la tapa y lamentamos mucho que esto haya ocurrido; sin embargo, las tapas para informar se han tomado más que todo de estas imágenes que tiene su autoría que la misma persona ha realizado las tapas para el texto educativo, son las mismas que se han tomado y esto tiene la autoría firmada por la persona y esa persona ha hecho las tapas, pero con todo ello nosotros vamos ir tomando las acciones correspondientes sobre estas personas, creo que es importante más que todo sentar precedente para que no vuelva ocurrir este tema" anunció.



La autoridad exhibió algunos dibujos firmados por la misma persona que hizo los dibujos de los textos educativos.



"Todas las personas que trabajamos aquí somos responsables y desde ese punto de vista creo que es más que todo importante que conforme a procedimiento se sancione a las personas responsables que dan mala imagen para el país" ratificó.



También dijo que esto no cambian los contenidos temáticos que fueron elaborados acorde a la malla curricular vigente.



"No es en todos los textos educativos sólo en algunos textos y eso también hay que tomar en cuenta, no podemos generalizar", demandó.



Las portadas de los textos educativos fueron ilustrados con dibujos que tienen como base historias de animé como Orange.