Superior de los jesuitas: “No podemos negar que criminales se infiltraron en nuestras filas”

Tres semanas después de conocerse los casos de pederastia que involucran a más de una decena de sacerdotes de forma directa o indirecta, el superior provincial jesuita de Bolivia, Bernardo Mercado, en entrevista con Los Tiempos, reconoció que esta situación ha afectado a la Compañía de Jesús “porque no supimos hacer bien en su tiempo”. Sin embargo, anunció que se ha iniciado un proceso de reestructuración en la institución religiosa con el fin de evitar que nuevos casos se presenten.

“No podemos negar que criminales se infiltraron en nuestras filas y cometieron las atrocidades que estos días estamos viviendo. ¿Qué persona sana registra todos sus crímenes?, ¡por Dios! Esto es escandaloso. ¡Cómo se pudo meter en nuestras instituciones gente que no se hizo criminal, ya lo era y no supimos detectar!”, dijo Mercado.

El provincial agradeció a El País por dar a conocer el diario de Alfonso Pedrajas en el que reconoce sus delitos de pederastia y cómo otros jesuitas lo encubrieron. “Estamos aún sin acceder al diario. Yo estoy moviendo las gestiones en Roma para ver si podemos conseguir una copia que tiene que estar en el Ministerio Público de nuestro país (…). Necesitamos trabajar sobre el conjunto del documento que implica, pero, como verá, no lo secuestraron de nuestros archivos; como todo criminal, lo tenía muy bien guardado fuera de nuestro alcance”.

Hasta la fecha, la Fiscalía recibió oficialmente tres denuncias de pederastia: contra Alfonso “Pica” Pedrajas, Alejandro Mestre y Luis Roma, los tres sacerdotes jesuitas de nacionalidad española y ya fallecidos.



Mercado cuestionó duramente que personas extranjeras hayan llegado al país y utilizado la institución para cometer sus delitos. “Cómo nos pagaron a los bolivianos que los recibimos con los brazos abiertos y confiamos el futuro de nuestro país y nos pagan con ello, pero no todos. (Hubo) grandes jesuitas que han aportado al país, como Luis Espinal, Xavier Albó y podemos seguir enumerando a muchos”, dijo.

El proceso de reestructuración —explicó— consiste en que la Compañía de Jesús no procesará ningún caso de pederastia de forma interna, sino que todas las denuncias que reciba serán derivadas a la justicia ordinaria. A esto se suma que “todos los jesuitas irán personalmente, como ciudadanos que son, respondiendo a las demandas que les hagan”.

Estas decisiones fueron respaldadas por la Compañía de Jesús desde Roma, Italia. “Todo el apoyo en lo que vengo haciendo como la suspensión de exprovinciales y la apertura de archivos, en ningún momento me han cuestionado. También la responsabilidad que he puesto en cada jesuita de asumir su responsabilidad”.

A esto se suma que los jesuitas que lleguen del extranjero pasarán por una revisión intensiva de sus antecedentes. “Como se hace en cualquier institución, antes de admitir a alguien, se tiene que tomar todas las precauciones necesarias. El caso de Luis Tó es un ejemplo claro, un hombre condenado por los crímenes que ha cometido en España de repente aparece en nuestro país y ejerce un ministerio”.

Mercado señaló que el centro de atención son las víctimas, pero lamentó que, por las acciones de la institución en su momento, se haya generado una desconfianza. “Es una pena que difícilmente vendrán a tocar mis puertas porque no supimos hacer bien en su tiempo, pero nunca es tarde y seguimos con el canal abierto para ayudar y acoger de una manera distinta a la que hacíamos”.

Un año de gestión



Bernardo Mercado nació el 9 febrero 1981 en La Paz, ingresó a la Compañía de Jesús en 2002 y fue ordenado sacerdote en 2013. En mayo de 2022, fue designado como Superior Provincial para la Provincia Jesuita de Bolivia. Al cumplir casi un año en el cargo, tuvo que afrontar la avalancha de denuncias por casos de pederastia en esa institución religiosa.

“Lo estoy afrontando con todas las responsabilidades que me competen y, si yo hubiese nacido años atrás, por los principios que tengo y cómo fui criado, podía haber respondido de la misma manera, pero ahora me toca a mí el presente, asumí esta provincia hace poco y me encuentro con todo ello, pero asumo la responsabilidad de colaborar la justicia”.

Venta de terrenos



Ante la denuncia de la venta de terrenos del exinternado del Juan XXIII en la zona de Villa Granado, ciudad de Cochabamba, y de los predios del actual colegio en el municipio de Sipe Sipe, Mercado dijo que si bien Fe y Alegría es parte de la Compañía de Jesús, tiene una administración autónoma y derivó a ella las consultas sobre el tema.

“Fe y Alegría es una obra de la Compañía de Jesús. Evidentemente sí, pero como toda institución, tiene su propia autonomía y se rige con sus propios estatutos. Le invitaría a que este tema lo trate con su director general o con a instancia que corresponde de Fe y Alegría”, dijo.

El provincial concluyó con un mensaje a la sociedad: “Que todo esto nos enseñe a estar con los ojos abiertos a todo lo que es antievangélico y que tengamos en la perspectiva el evangelio y seamos personas de verdad y vida, como Jesucristo nos señaló”.