Evo Morales cuestiona que Arce no haya actuado en 2019 con respecto al banco Fassil

El jefe del MAS y exmandatario Evo Morales cuestionó este domingo el hecho de que Luis Arce, cuando fue ministro de Economía, no hubiera tomado acciones para rectificar la situación del banco Fassil, pese a que conocía de acciones irregulares.

"Por qué la intervención (al banco Fassil) tan tarde, mucha tardanza en la intervención, yo escuché en una conferencia de prensa del presidente Lucho Arce, él decía que él ya sabía en 2018 o 2019, estando de ministro. A mí nunca me ha comunicado" dijo Morales en su programa dominical en radio Kawsachun Coca.

El 10 de mayo pasado, el presidente Arce admitió en diálogo con periodistas que ya conocía de las observaciones al banco Fassil desde 2019 cuando era ministro de Economía de Evo Morales.

"Es un tema que a nosotros nos preocupaba hace mucho tiempo, cuando yo volví de ministro de Economía en 2019, en la primera reunión que tuve con Asoban, personeros de Asoban me reclamaron por el Banco Fassil. ´¿Por qué? ¿Qué ha hecho el banco?´. Y es que el banco Fassil en esa época, en 2019, estaba colocando, estaba pagando si ustedes quieren más facilito, tasas de interés más altas por DPFs (Depósito a Plazo Fijo) que todo el sistema financiero" dijo Arce.

Y agregó: "Entonces, claro pues, el sistema financiero, como son bastante avaros los de Asoban, pagaban por DPF 4%, 4,5% al año y vino Fassil y pagó 6%, 7%, 8%. Entonces ¿qué hacía la gente? Iba a depositar a Fassil. Pero ¿qué efecto tenía?, les quitaba liquidez a los otros bancos, ahí me contaron este tema, en 2019", explicó Arce a los periodistas.

Arce admitió de esa manera que no tomó ninguna medida ante el extraño hecho de que Fassil pagara el doble de intereses que los del mercado, lo que debió generar algún tipo de investigación de ASFI, que estaba bajo la tutela de Arce.

Morales comentó esta situación: "Si el hermano Presidente ya sabía en 2018 y 2019 y comentaba que había irregularidades, ese momento era parar para que no haya semejantes hechos de extorsión, es gravísimo".

Arce fue más allá en su admisión: dijo que una vez que él llegó a la Presidencia, el banco Fassil presentaba recursos judiciales para evitar ser supervisado, y que ello impedía una intervención. Eso se demuestra falso ya que el gobierno igual realizó la intervención, pero dos años y medio tarde.

"Cuando llegamos al gobierno (noviembre de 2020), preguntaba y me decía la ASFI que estaba haciendo fiscalizaciones, y hay varias fiscalizaciones, inclusive. Esta gente de Fassil, es otro aspecto que no se ha mencionado, que cuando ASFI iba y presentaba sus observaciones al manejo que hacía, interponía recursos. Cada vez que hacía intervención la ASFI, derivaba en un informe que era apelado jurídicamente por los abogados de Fassil, así era, durante todo este tiempo", admitió Arce el 10 de mayo.

Y luego dijo: "Pero se estaba haciendo el trabajo de hacer el seguimiento, pero no se podía llegar a medidas más duras porque lo que había encontrado, estaba impugnado por los abogados de Fassil, por lo tanto no se podía hacer nada hasta que no se resuelva eso jurídicamente".

Sin que se resolviera nada jurídicamente, como dijo el Presidente, finalmente se intervino Fassil, dos años y medio después de asumir el gobierno y cuatro años después de haberse enterado, en 2019, por información de Asoban, que Fassil pagaba intereses sospechosamente altos.