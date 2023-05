Abogado señala que firma de Colodro no coincide con la que se encontró en la supuesta carta póstuma

José Islas, uno de los abogados de la familia del extinto interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, afirmó que la firma que se encontró en la supuesta carta póstuma no corresponde con la rúbrica que el fallecido interventor utilizaba en sus documentos oficiales.

“En los billetes se puede apreciar la firma de Colodro, ya que él era en aquel entonces el gerente general de Banco Central y claramente no se asemeja en nada a la de la carta (póstuma) que presentó el ministro (Eduardo del Castillo)”, dijo el abogado Islas a El Deber.

La supuesta carta póstuma, en la que Colodro deja entrefer los presuntos motivos de un duicidio, no convence a los abogados ni a los familiares del exinterventor.

​Según Islas el caso se trata de un "asesinato con tortura previa".

El abogado también rechazó los resultados del peritaje realizado por el Instituto de Investigaciones Técnicos Científicos de la Universidad Policial (Iitcup), que establece que la letra de la carta póstuma coincide con la de Colodro. Según Islas, este estudio carece de legalidad debido a la falta de notificación a todos los sujetos procesales, reportó el Deber.

“Ese estudio está viciado, se ha hecho en cuatro paredes y a oscuras, y ya están dando por resuelto el caso diciendo que fue un suicidio con base en las pruebas que tienen ellos, pero es ilegal porque nosotros no hemos puesto nuestros peritos grafológicos”, dijo Islas.

La familia también rechaza que la letra de la carta sea del exinterventor, puesto que no hay coincidencia con el estilo ni la forma de escritura.

Sin embargo, el abogado no descartó que Colodro haya sido obligado a escribir una carta.

“En caso de que fuera escrita por él, dice al principio ‘me mataron’. Es decir, está culpando a alguien, pero en la misma corta no dice a quién. Eso no tiene sentido porque si yo estoy tratando de culpar a alguien tras mi muerte no lo voy a dejar suelto y la carta no deja ninguna referencia”, afirmó Islas.

​La carta que presuntamente habría dejado Colodro señala: “Me engañaron, me dieron la espalda, me mataron”.

La existencia de esta carta se dio a conocer el domingo por el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. Según Islas, esto genera “más dudas que certezas”, ya que no comprenden cómo la carta llegó a manos de un ministro del Ejecutivo en lugar del fiscal investigador asignado al caso.