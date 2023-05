Seguridad dice que vio nervioso a Colodro y no le dio importancia cuando escuchó que algo cayó

El guardia de seguridad que estaba a cargo del piso 15 del edificio Ambassador dijo en su declaración que vio nervioso al interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, cuando este fue por segunda vez al baño. Además, sostuvo que no le dio importancia cuando escuchó como si algo hubiera caído.

El periodista Junior Arias reveló anoche parte de la declaración informativa del guardia de seguridad.

Según el documento, el guardia ingresó a su turno a las 19.30 del sábado desde el primer piso del edificio acompañado de su supervisor. El parte que recibió del guardia saliente indicaba que el interventor ingresó a la oficina solo a las 17.40.

"El señor Colodro salió de su oficina entre las 20.00 y 20.30, salió de su oficina al baño. Yo lo saludé, dice el guardia, y le dije buenas noches y él me respondió con un saludo. Después volvió a su oficina y nuevamente salió al baño. Luego manifiesta que la segunda vez que lo vio salir dice que lo notó nervioso", contó el periodista.

Pocos minutos después, el efectivo de seguridad indicó que escuchó como si "algo fuerte" se hubiera caído, pero no le dio importancia y continuó con su guardia.

"A eso de las 20.35, aproximadamente, se escuchó algo fuerte como si algo había caído. No le di importancia. Pasaron 10 minutos, me paré, me fui a hablar por teléfono con un colega y estaba de ida y venida, y después de eso ya no lo vi al señor Carlos. Y de ahí le pregunté a mi supervisor que a qué hora se retiraba el señor Carlos: 'a eso de las 22.00 a 23.00, vos estate ahí nomás atento porque a él hay que vigilarlo' (me dijo)", según la declaración leída por Arias.

Poco después, un colega suyo subió desde el primer piso y le dijo que Colodro había sido encontrado abajo sin vida y ambos bajaron y luego volvieron a subir, pero ya con efectivos de la Policía.

"No más de ahí, seguía pasando de ida y venida y luego ya subió el colega del primer piso indicando que se había lanzado del edificio el señor Carlos. De ahí me dijo que bajemos abajo y llegó la Policía y después subimos de nuevo con dos señores policías, yo le dije que se entró a la oficina que estaba abierta y ellos fueron a mirar una puerta que había ahí y de ahí nos bajamos todos", dijo el guardia en su declaración.

Según el testimonio, el efectivo de seguridad trabaja desde hace cinco meses en la empresa y tiene un contrato por Bs 2.000 al mes. Sin embargo, confirmó que ese día era su primera vez custodiando el edificio Ambassador porque fue transferido, pero ya había realizado el resguardo de otras oficinas del Banco Fassil.