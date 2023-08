Gobierno exige a empresas permitir mascotas de asistencia a personas con discapacidad

Este miércoles se lanzó y promulgó el Decreto Supremo 5002 que busca la defensa y protección de los derechos de usuarios y consumidores de productos y servicios para animales domésticos. Este decreto busca un mejor servicio para las mascotas y obliga a empresas públicas y privadas a aceptar las mascotas de asistencia de personas con discapacidad.

"Esta es una iniciativa del presidente Luis Arce, quien tiene empatía con los animales y alta sensibilidad por ellos. Se trabajó en este decreto supremo que tiene como objetivo garantizar los derechos que tienen los usuarios y consumidores, como vendedores, propietarios y responsables, y dueños como quiera llamarse de animales domésticos", sostuvo Jorge Silva, viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor en Urgente.bo.

La medida asumida se encuentra en el Decreto Supremo 5002, aprobado por el gabinete ministerial del presidente Arce este 16 de agosto en ocasión al Día de San Roque o día de las mascotas que se recuerda en el país. Silva mencionó que dentro de este decreto se busca que las personas con discapacidad puedan recibir la prestación de servicios o venta de productos en cualquier establecimiento público o privado acompañados de sus animales domésticos de asistencia.

"El decreto supremo obligará a los establecimientos públicos y privados, cuando se trata de una persona con discapacidad que tenga como guía o acompañante a un can o un animal doméstico, a poder ingresar, lo que no sucedía hasta ahora. Por ejemplo, una persona con discapacidad que tiene como guía un perro y quiera entrar a un banco o farmacia no le dejaban ingresar o a un restaurante porque tiene un perro. Esa persona no sabe si dejar al perro o quedarse con él o no ingresar al establecimiento. Esta norma avanza en eso", complementó Silva.

Asimismo, los establecimientos públicos y privados deben contar con un indicativo (a la vista) de que se permite el ingreso de animales para los dueños de mascotas que deseen ingresar en algún lugar acompañados de sus animales. "Todos los establecimientos públicos y privados que prestan servicios deben publicar en un lugar si ese establecimiento es amigable o no con animales, y si está permitido el ingreso de mascotas, para que el usuario pueda optar por ese establecimiento o cambiar a otro", subrayó.

Silva también resaltó que este decreto busca regular los centros de atención de mascotas, como, por ejemplo: servicios médicos veterinarios, venta de alimentos, expendio de productos y accesorios, servicios de peluquería y estética, servicios de tenencia temporal, servicios de adiestramiento y/o enseñanza, y los servicios funerarios y de cremación.

"Este decreto supremo regula los servicios que brindan peluquerías veterinarias, consultorios, hospitales de clínicas, centros de adiestramiento, servicios de cremación destinados a animales domésticos, en especial a los perritos", sostiene.

Dentro de este decreto, los usuarios también tienen derecho a conocer las licencias de funcionamiento y autorizaciones vigentes del establecimiento proveedor; a conocer las certificaciones de habilitación u otros documentos que acrediten las capacidades u ofertas de los servicios; a recibir el servicio por parte de personal capacitado, entre otros.

"Hay bastante mal servicio en muchos establecimientos, por ejemplo, en el alimento que no se sabe de dónde proviene y si están vencidos. O medicamentos que las veterinarias tienen y que no cuentan con registro sanitario, que al parecer son de contrabando; servicios de estética que no cumplieron con lo que ofertaron, una serie de situaciones que se dan en servicios de cremación u hoteles", indicó Silva.

Jorge Silva finalizó que los usuarios que no respeten este decreto pueden hacer sus denuncias en oficinas del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor o en sus plataformas virtuales.