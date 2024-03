Citan a Evo y García por el caso hijo de Zapata, según abogado

El expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera deberán presentarse a declarar en el juicio oral en contra de Gabriela Zapata, expareja de Morales, informó el abogado, Manolo Rojas.

“Se ha notificado a (Evo Morales) en su domicilio en Cochabamba, y en su vivienda situada en Achumani (La Paz), donde se advirtió que él (expresidente) durmió y habitó la semana pasada (…) Esperemos que no alegue no conocer la notificación, porque también a través de los medios de comunicación se está dando a conocer”, sostuvo el abogado.

En caso de no presentarse, Morales podría ser aprehendido. “El Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz debe aplicar la ley en caso que el expresidente no se presente, (o sea) la compulsa, que no es otra cosa que una orden de aprehensión en contra de Evo Morales (…) El lunes 18 de marzo a las 9:00 el señor Morales debe comparecer ante Tribunal Cuarto de Sentencia”, detalló a Gigavisión la defensa de Zapata.

Asimismo, Rojas indicó que el exvicepresidente Álvaro García Linera también fue citado.

Por otra parte, el abogado de Zapata indicó que la exjueza Jaqueline Rada que en 2016 declaró la inexistencia física del supuesto hijo de Gabriela Zapata y el entonces presidente Evo Morales entró en contradicciones y, por ese motivo, el Tribunal ordenó que la exjuez sea remitida al Ministerio Público para que sea investigada por el delito de falso testimonio.