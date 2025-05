Evitas retoman protestas y Aguilera denuncia financiamiento y uso de explosivos en movilización

El evismo realiza distintas medidas de presión en La Paz, Sucre y Cochabamba. Este viernes, marchan en la sede de Gobierno y prevén para este lunes un bloqueo de caminos en Cochabamba

En tanto, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, denunció este viernes que las protestas registradas en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), impulsadas por sectores afines a Evo Morales, son motivadas por pagos económicos. Asimismo, denunció que el jueves, algunos manifestantes, portaban cachorros de dinamita y agredieron a efectivos policiales.

"Se ha logrado establecer que se motivan estas movilizaciones, primero, a partir de un soporte económico, se cancela, ya sea de manera económica o a través de una boleta, a quienes asisten a estas movilizaciones", denunció Aguilera, en conferencia de prensa.

Dijo que no se trata de protestas espontáneas, sino de acciones dirigidas para acortar el mandato constitucional vigente, que se extiende hasta el 8 de noviembre.

Los seguidores de Morales buscan inscribir la candidatura inconstitucional del expresidente con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), a pesar de que perdió su personalidad jurídica y venció el plazo para el registro de candidaturas.

Durante el operativo, realizado el jueves, la Policía Boliviana aprehendió a 26 personas, entre ellas un acusado de recolectar y distribuir dinero entre los participantes.

Aguilera calificó estas acciones como una obstrucción a la justicia y señaló que los implicados ya prestan declaraciones.

Los aprehendidos serán procesados, de inicio, por los delitos de tráfico ilícito de explosivos, dinamitas, lesiones graves y leves, atentado contra miembros de organismos de seguridad del Estado, atentado contra bienes públicos y destrucción y deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional.

Explosivos y agresiones a policías

El viceministro denunció que varios de los aprehendidos fueron sorprendidos con cachorros de dinamita, y que algunos de ellos atacaron a funcionarios policiales, quienes ahora reciben atención médica en el Hospital Policial.

"Estos actos no corresponden a una manifestación pacífica. Generan zozobra y ponen en riesgo la seguridad ciudadana", advirtió. Aunque reiteró que el derecho a la protesta está garantizado en la Constitución, advirtió que no puede ejercerse mediante la violencia ni bajo coacción. "No se puede criminalizar la protesta, pero tampoco permitir que sea utilizada con fines de desestabilización", afirmó.

Protestas focalizadas

El viceministro también identificó focos de protesta en las sedes del TSE en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En Cochabamba, detalló que personas del Trópico fueron obligadas a movilizarse bajo advertencia de sanciones económicas si no asistían.

"Son medidas que se repiten con el objetivo de interferir en el desarrollo democrático del país. Estas acciones buscan imponer una agenda política personal por encima de la voluntad popular expresada en las urnas", declaró Aguilera.

Ante esta situación, la Policía Boliviana continúa desplegada en puntos estratégicos del eje central para garantizar la libre circulación y evitar bloqueos que puedan afectar el abastecimiento de alimentos.