Capturan a prófuga y sentenciada por el asesinato de su pareja; fue hallada con un juez

El 2014, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó a 30 años de cárcel a Jannette Bejarano por el asesinato de su pareja en 2006. Sin embargo, la mujer fue capturada bailando morenada en La Paz junto a su pareja, el juez de Ejecución de Sentencia, Ángel René S. C.

Ariel C. A., militar de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de 21 años, perdió la vida a manos de Bejarano cuando le disparó tres veces mientras estaba sentado en la cama. La mujer quedó en libertad en 2015, a pesar de su condena de 30 años debido a que el juez José Ayaviri dictara su detención domiciliara, ya que se encontraba embarazada de la hija del juez Ángel René.

El 2021, Bejarano se dio a la fuga, luego de presentar un certificado médico afirmando que padecía de cáncer; sin embargo, no fue comprobado. No obstante, la mujer fue sorprendida consumiendo bebidas alcohólicas con su pareja por la Policía.

Bejarano logró escabullirse del lugar gracias a sus familiares; sin embargo, lo uniformados lograron su aprehensión en su domicilio.

"Solo quiero justicia, que estos jueces y fiscales no vuelvan a liberarle. Han pasado 20 años desde que mató a mi hijo, su madre y yo no tenemos paz y ella solo ha cumplido ocho años en la cárcel", lamentó el padre de la víctima a El Deber y aclaró que no lo hacen por odio; sino por el sufrimiento que vivió su familia por la muerte de su hijo.