Champions: Bayern Múnich avanza a semifinales tras eliminar al Real Madrid

Fútbol Int.
Redacción Central
Publicado el 16/04/2026 a las 8h54
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Ayer el Bayern Munich venció a Real Madrid 4 a 3 en un emocionante partido de cuartos de final de la Champions League (Liga de Campeones), con lo que logró avanzar en el torneo europeo. Los goleadores del Bayern fueron Aleksandar Pavlovic (5 PT), Harry Kane (37 PT), Luis Díaz (43 ST) y Michael Olise (48 ST).

Por parte del Real Madrid, Arda Güler anotó dos veces (0 PT y 28 PT) y Kylian Mbappé también contribuyó con un gol (41 PT).

Bayern Múnich, que había ganado por 2-1 en la ida disputada en España, igualó cinco minutos después con un cabezazo de Aleksandar Pavlovic, quien aprovechó un error del arquero ucraniano Andriy Lunin luego de un córner desde la izquierda de Joshua Kimmich.

El programa de partidos de ida de las semifinales de la Champions League está previsto el martes 28 y el miércoles 29, mientras que las revanchas están previstas el 5 y el 6 de mayo. El duelo por el título se jugará el sábado 30 del próximo mes en el Puskas Arena de Budapest.

Real Madrid, escolta del Barcelona en la Liga de España, incluyó al juvenil delantero argentino Franco Mastantuono en tiempo de descuento para intentar conseguir un triunfo agónico y heroico, pero el francés Michael Olise vendió el triunfo y el boleto del Bayern Múnich con un zurdazo al ángulo en el cuarto minuto añadido del complemento.

Bayern Múnich, que ganó la Champions League en seis ocasiones, se dio el gusto de esta manera de eliminar al Real Madrid, frente al cual sumaba dos empates y siete derrotas en sus 11 partidos más recientes antes de estos triunfos en cuartos de final del torneo continental.

El Real Madrid no pudo obrar el milagro en forma de remontada, acercándose peligrosamente a la temporada en blanco, como otras cuatro veces en lo que va de siglo, ya que pierde la única opción real de levantar un título que todavía mantenía viva.

El Arsenal empató sin goles (0-0) ayer ante el Sporting CP en la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones celebrada en el Emirates de Londres, haciendo bueno el 0-1 de la ida, para citarse ahora con el Atlético de Madrid y sujetar la presión de cumplir en el tramo decisivo de la temporada.

Bayern Múnich se enfrentará en semifinales al PSG, campeón del torneo de clubes más importante de Europa que ayer eliminó al Liverpool con un global de 4-0.  En la parte baja del cuadro, en tanto, el Arsenal se medirá en semifinales con el Atlético de Madrid.

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