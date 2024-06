"No permita que el gobierno pierda su caudal": Richter oficializa su carta de renuncia a Arce

Mediante sus redes sociales, Jorge Richter publicó su carta de renuncia, dirigida al mandatario Luis Arce, al cargo de vocero presidencial, en el que estuvo desde hace tres años y medio.

En la misiva le hizo conocer la decisión asumida. Los últimos días se especulaba sobre su permanencia en el equipo de colaboradores del mandatario y un artículo de opinión donde después confirmaba la decisión asumida.

“Dejo esta carta de renuncia en cumplimiento del proceso administrativo, pero me llevo buenas e importantes amistades, aquello es invalorable, y me llevó de hecho lo más importante, el agrado y el sentimiento bueno de haber entregado a este país que uno quiere infinitamente, mi esfuerzo y mi pensamiento para que el Estado Plurinacional, la inclusión y la igualdad social, siempre estén en la mesa de los debates más trascendentales de la sociedad boliviana”, se lee en parte del documento.

De acuerdo con el documento, Richter señaló que no acompañará a Arce “en el tiempo que sigue” debido a que transitará “otro camino”, sin embargo, aseguró que como en 2020 coincidieron en restablecer la democracia volvería a “reencontrar miradas y posiciones si nuestra democracia fuese nuevamente amenazada”.

“No permita que el gobierno pierda su caudal. Lo querrán derrotar, no lo permita. Querrán que su gestión se sienta avergonzada, no lo permita. Querrán que los bolivianos dejen de extenderle la mano, no lo permita. Querrán instalar el miedo, no lo permita. Cumpla los sueños de los bolivianos y los suyos también”, se lee en parte del documento

Además, le instó a no dejar de recordar “nunca, que las miradas que ayudan son aquellas que están en 360°, que nada lo limite”.