Dirigente del transporte pesado se declara en la clandestinidad y Montaño niega persecución

El dirigente del transporte pesado que alienta un paro indefinido y cierre de fronteras desde el 17 de junio, Héctor Mercado, afirmó este jueves que decidió declararse en la clandestinidad por una presunta persecución de parte del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

"El ministro Montaño lo único que hace es hacer perseguir a mi persona. Yo en este momento estoy declarándome en clandestinidad, porque el ministro Montaño está haciendo que me persigan, esta amedrentando a toda mi familia", dijo Mercado en entrevista con Erbol.

Héctor Mercado es uno de los dirigentes que se niega a reunirse con el Ministro de Obras Públicas y exige hablar directamente con el presidente del Estado, Luis Arce. Él incentiva las medidas de presión de parte de su sector para exigir soluciones a la escasez de dólares y combustibles.

A decir del dirigente, recibe amenazas de que el ministro Montaño lo haría detener por estar detrás de un golpe de Estado.

Al respecto, el Ministro de Obras Públicas negó una persecución en contra del dirigente del transporte pesado y afirmó que no le guarda rencor por los hechos del 2019. Montaño identifica a Mercado como uno de los primeros impulsores del presunto 'Golpe de Estad'.

"No es necesario señor Mercado que se declare en la clandestinidad", afirmó Montaño en otro contacto con Erbol y aseveró que "detesta" ese tipo de accionar.

El Ministro, además, informó que el viernes estará en Cochabamba y llamará a Mercado para buscar el diálogo, pero sin condiciones.

El pasado martes, en conferencia de prensa, Arce afirmó que se reunirá con dirigentes que ya entablaron mesas técnicas de diálogo con el Ministro de Obras Públicas y expusieron sus demandas.

"Este sábado sostendremos reunión con varios sectores del transporte, del autotransporte que ya han pasado por las mesas técnicas. Han dicho 'queremos reunirnos', han planteado sus problemáticas, los ministros los han atendido; por lo tanto, el Presidente los va a atender", aseguró Arce.

Bajo ese criterio, dijo que en la reunión se abordarán todos los temas que exige el transporte pesado, entre ellos el tema de aduanas, el suministro de carburantes, entre otros.

"Nosotros hemos atendido rápidamente sus demandas. La instrucción que le dimos a nuestros ministros es atender las demandas y conformar los equipos de trabajo que sean necesarios para resolver las peticiones que tienen", señaló.

Cuestionó la actitud de algunos dirigentes del transporte pesado que exigieron una reunión con el mandatario negándose a instalar mesas de trabajo con otras autoridades.

"Que no sea un capricho de reunirse por reunirse, si hay una demanda se la resuelve (...). No debería haber ninguna movilización a no ser que sea un tema, evidentemente, político, porque lamentablemente se ha preelectorizado todo esto", manifestó.

Así, Arce recibirá al transporte cooperativizado y pesado entre el sábado 15 y domingo 16 de junio, en la Casa Grande del Pueblo, para tratar sus demandas.