Arce alertó a Evo Morales sobre el golpe de Estado para que tome sus recaudos, "iban a ir por él"

El presidente Luis Arce reveló que el miércoles contactó por teléfono al expresidente Evo Morales y le alertó sobre el golpe de Estado en curso, porque estaba claro que después de tomar el gobierno -afirmó- iban a ir por el expresidente.

"Me comunicaron con el compañero Evo y le previne de que estaba aquí dándose un golpe de Estado, para que tome sus recaudos porque estaba claro que venían por mí, pero a mí también me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales", informó.

Arce reveló el dato en una conferencia de prensa en la que dio detalles de todo lo que se vivió en Casa Grande del Pueblo durante el fallido golpe de Estado, y de todas las acciones que tomó a fin de conjurar este intento de interrupción de la democracia.

El excomandante del Ejército Juan José Zúñiga y el excomandante de la Armada Juan Arnez estuvieron al frente de la acción militar. En uno de sus primeros encuentros con la prensa en plaza Murillo, que estaba tomada por tanquetas y militares, Zúñiga aseguró que los militares estaban cansados de los políticos tradicionales y que iban a liberar a los encarcelados Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez.

"¿Cuánto tiempo está en la política Evo Morales? ¿Mesa? ¿Los del Congreso? ¿Eso es democracia? Se sirven de la pobreza y la humildad de los pobres. (Los militares) vamos a restituir la democracia. Todas las unidades en todo el territorio nacional están acuarteladas", advirtió en medio de la asonada golpista Zúñiga.

Arce reconoció que mantiene diferencias con Morales, pero eso no iba a impedir alertarlo sobre lo que ocurría.

"Nosotros creemos que el instrumento político le pertenece a las organizaciones sociales y no a una persona en particular - es una gran diferencia que tenemos con el compañero Evo-, pero eso no quiere decir que en estos momentos -cuando vimos que ya venía el golpe de Estado- le comunicara al compañero Evo y prevenía que estaba dándose un golpe de Estado", explicó.

Al menos 17 personas, entre militares activos, del servicio pasivo y civiles, fueron aprehendidos por el golpe de Estado fallido.