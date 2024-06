Jorge Richter plantea dudas e insta a investigar acciones del general Zúñiga

Durante una entrevista en el programa "Que No Me Pierda" (QNMP), Jorge Richter, exvocero presidencial de Bolivia, expresó la necesidad de investigar los sucesos recientes para determinar si hubo un intento de golpe de Estado en el país. Cuestionó la posibilidad de que tales hechos ocurran a plena luz del día y con la transmisión de medios de comunicación, señalando que los golpes de Estado históricamente implican otra metodología, como la privación de libertades y la restricción a los medios de comunicación.

El exvocero increpó sobre la actuación del general Zúñiga, quien inicialmente se aproximó a la Casa Grande del Pueblo con respaldo militar pero luego se retiró, dejando interrogantes sobre su comportamiento. Richter enfatizó en la existencia de una crisis institucional y subrayó la necesidad urgente de abordar temas de justicia, incluidas las elecciones judiciales que considera no deben ser postergadas.

Estas declaraciones surgen tras 21 días de la renuncia formal de Jorge Richter al cargo de vocero del Gobierno el 6 de junio. En su carta de renuncia, Richter reflexionó sobre su paso por el Órgano Ejecutivo durante más de tres años y advirtió al presidente Luis Arce sobre fuerzas externas que podrían buscar desestabilizar su gestión.

"No permita que el gobierno pierda su caudal. Lo querrán derrotar, no lo permita. Querrán que su gestión se sienta avergonzada, no lo permita. Querrán que los bolivianos dejen de extenderle la mano, no lo permita. Querrán instalar el miedo, no lo permita. Cumpla los sueños de los bolivianos y los suyos también," escribió Richter en su carta de renuncia.