Mira las 10 frases más relevantes del discurso de Luis Arce

El mandatario se refirió a la actuación del exjefe militar, Juan José Zúñiga en la toma militar en La Paz.



1.- "Venían por mí y después iban a ir por Evo Morales, lo llame para prevenirle y que tome sus recaudos".



2.- "Uno de los temas centrales que se tiene en el Ejército boliviano es el área de Inteligencia militar. En esta unidad que podría informar cualquier movimiento irregular o que no estuviera enmarcado en la normativa militar; sencillamente estaba alguien de mucha confianza de Zúñiga. En realidad, Inteligencia trabajaba para el comandante del Ejército y no pasaba informaciones ni al Ministerio de Defensa ni al Presidente del Estado".



3.- “Posteriormente, me informaron que el general comprendió que se excedió en sus declaraciones (del martes) y que dejaba en manos del Capitán General (Luis Arce) las decisiones instruidas”.



4.- "Zúñiga actuó por cuenta propia",



5.- El martes, 25 de junio, el general Zúñiga sin ninguna autorización, se paseó por medios de comunicación con declaraciones desafortunadas que no van con la línea de Gobierno y que violaban la Constitución Política del Estado”.



6.- "El ministro de Defensa me hizo llegar su inquietud debido a que el comandante del Ejército no le estaba respondiendo las llamadas; y el ministro tenía información de que unidades militares estaban viniendo desde Challapata a La Paz; y no había instrucción para ese movimiento".



7.- "Lamentablemente para él, y hemos demostrado, yo no soy un político que se va a ganar la popularidad con la sangre del pueblo. Todo lo contrario".



8.- "Sencillamente lo que pretendían ellos era tomar el gobierno".



9.- “Ayer, 26 de junio, yo tenía una reunión con los gobernadores. Les dije a los ministros de Defensa y de Gobierno que se reúnan con el general Zúñiga y que le comuniquen nuestra decisión de separarlo del Comando de Ejército".



10.- "Nunca estuvimos informados de lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que realizó. Todo lo contrario, nos hemos quedado sorprendidos por ese hecho".