Tras los dichos de Milei, Bolivia convoca a embajador argentino y llama a consultas a su representante en Buenos Aires

Javier Milei "repudió" este domingo "la falsa denuncia de golpe de Estado realizada por el Gobierno de Bolivia el pasado miércoles 26 de junio" y que, según el presidente argentino, fue "confirmada... Ver más Milei "repudia la falsa denuncia del golpe de Estado" por parte del Gobierno boliviano

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, manifestó ayer que su despacho aún no sabe si hay “alfiles sueltos” que planifican tomar el poder por la fuerza y que no estará tranquilo hasta... Ver más Del Castillo: No sabemos si aún hay “alfiles sueltos” que planifican tomar el poder

Cada día, 104 adolescentes se embarazan en Bolivia; si bien los casos van en descenso, lo que aumenta es la cantidad de casos a una edad más temprana, muchas veces como resultado de agresiones... Ver más Cada día se embarazan 104 adolescentes; muchas terminan en matrimonio forzado