Copa pide que Evo declare por el intento de golpe: "Él ha sido el primero que ha sacado el Twitter"

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, exigió, en las últimas horas, que Evo Morales sea convocado a declarar por el intento fallido de golpe de Estado ocurrido la pasada semana, debido a que fue el dirigente cocalero el primero en alertar, a través de su cuenta en la red social 'X' (exTwitter), sobre los movimientos irregulares del Ejército.

"Él (Morales) ha sido el primero que ha sacado el Twitter de que decía que había movimientos irregulares. Queremos que se aclare este tema, queremos saber la verdad; tiene que ir a declarar, él nos tiene que decir quién le ha llamado, cómo sabía que estas cosas estaban pasando", cuestionó Copa.

El pasado viernes, en conferencia de prensa, Evo Morales reveló que el miércoles 26 de junio, horas antes de que inicie el intento de golpe de Estado en La Paz, encabezado por el excomandante general del Ejército Juan José Zúñiga, fue contactado por "algunos comandantes de regimiento" que le informaron que recibieron la orden de encuartelarse.

En conferencia de prensa, Morales afirmó que quienes se contactaron con él, a las 11 de la mañana del miércoles, fueron "algunos comandantes leales, realmente patriotas", aunque no dijo nombres.

A decir de Morales, tras recibir la información de que estaban siendo acuartelados, pidió que se le pase el "radiograma" o circular con la instrucción y se le informó que las órdenes fueron dadas de forma verbal por el comandante de división.

Aseguró que tras "cruzar información" decidió alertar de la situación a las 13:00 del miércoles para "defender la democracia". En su cuenta de 'X' señaló: "Desde hace una hora, comandantes de divisiones, instruyen a comandantes de regimientos a retornar inmediatamente a sus cuarteles para esperar nuevas disposiciones (encuartelamiento). Esto levanta muchas sospechas del movimiento militar en Bolivia".

Su segundo mensaje fue a las 15:01, cuando señaló que "se gesta el golpe de Estado" y dio detalles de que ese día "convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate".

"Convocamos a los movimientos sociales del campo y la ciudad a defender la democracia", añadió Morales. Al respecto, el expresidente agregó que "algunos comandantes" le llamaron también para alertarle que el verdadero objetivo del movimiento militar era su persona. "Me llamaron algunos comandantes. Me dijeron 'cuídese Evo', el objetivo es Evo Morales. Incluso me dijeron que controle el aeropuerto de Chimoré, otros que me iban a llevar a Santa Cruz. El plan era Evo Morales", contó.

No obstante, días después Morales acusó al Gobierno de haber "mentido al país y el mundo" y afirmó que lo ocurrido el 26 de junio fue un intento de "autogolpe". Además, cuestionó que se haya tratado de un golpe sin muertos, heridos ni uso de balas, lo que fue duramente criticado por Copa.

"Qué le pasa realmente; qué le pasa, él no estaba aquí el 2019 para sentir lo que han sentido los alteños y los de Sacaba, cuando han perdido a sus seres queridos. Él no ha sentido cómo la gente se movilizaba con sus ataúdes pidiendo justicia; él no estaba cuando la gente ha correteado y los militares estaban baleando; él no estaba", reprochó la Alcaldesa alteña.

Hasta el momento, son más de 20 las personas aprehendidas por lo ocurrido el 26 de junio, de las cuales 10 recibieron detención preventiva, entre ellas el excomandante Zúñiga.