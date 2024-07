Bloqueo en Caracollo causa pérdidas de Bs 1,7 millones en siete días

El bloqueo de caminos en Caracollo, que interrumpió la doble vía La Paz - Oruro durante siete días, ha generado pérdidasde Bs 1.700.000 en recaudaciones por cobro de peajes y ha afectado la infraestructura vial, según informó Vías Bolivia .

El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, subrayó el impacto negativo que tuvo el bloqueo en el mantenimiento y la plataforma de la carretera.

"Este bloqueo ha significado pérdidas para Vías Bolivia de un millón setecientos mil bolivianos y ha afectado la infraestructura", aseguró Montaño.

La interrupción de la vía comenzó el 1 de julio pasado, cuando comunarios del municipio de Caracollo bloquearon la carretera en demanda del asfaltado del tramo a Cañohuma.

"Esta carretera no es parte de la Red Vial Fundamental, es decir no compete al Gobierno central, es una carretera departamental, por lo que no compete responsabilidad alguna del Gobierno central", reiteró Montaño.

Este lunes, un contingente policial procedió a desbloquear la vía con tractores, removiendo escombros y promontorios de tierra y piedras que habían sido colocados por los manifestantes. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó de "política" la movilización de los comunarios, insinuando que había intereses ajenos a la demanda vial en el bloqueo.

Montaño también expresó su preocupación por el daño a la infraestructura de la carretera, destacando que la plataforma se vio altamente afectada.

"Afectó la calidad de la carretera que tenemos en ese sector", denunció, añadiendo que más allá de las pérdidas económicas, el bloqueo puso en entredicho "la buena fe y el trabajo realizado en el conector bioceánico y terrestre, que se tiene desde Puerto Suárez hasta la frontera con Chile".