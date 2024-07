Arte. Los dibujos de Pedro Quispe conquistan las redes sociales

Pedro Quispe Gonzales, artista de 35 años, empezó a ganar recientemente mucha notoriedad en redes sociales, debido a sus dibujos fotorrealistas hechos a mano con carboncillo. Esta difusión dio a conocer a un conmovedor e interesante personaje que se superó a sí mismo, a pesar de las adversidades.

En una entrevista con Los Tiempos, el dibujante y pintor develó detalles sobre su vida y su arte.

- ¿Puede contarnos sobre sus orígenes?

Soy de una familia de origen humilde ubicada en el pueblito de Pampa Lupiara del municipio de Tarabuco, Sucre. De muy pequeño sufrí un terrible accidente en mi pueblo natal. Sufrí quemaduras por la explosión de una garrafa a mis nueve años. A partir de ahí, no recuerdo mucho hasta que recobré la conciencia y aparecí en Cochabamba, en un orfanato. Ahí es donde crecí y me crié hasta salir bachiller y terminar una carrera técnica. Hace un par de años, regresé a mi pueblo y es donde radico actualmente.

- ¿Cómo inició en el mundo del arte?

Mi especialidad es enteramente el dibujo. Se podría decir que nací con ese talento porque desde pequeño en las escuelas ya daba muestras de esa habilidad, pero nunca me animé a mostrar al público mis dibujos, sólo lo hacía de manera aficionada y como pasatiempo. Fue recién hace poco, cuando regresé a mi pueblo, que empecé a participar en exposiciones colectivas y concursos.

- ¿Recibió alguna formación profesional en dibujo o pintura?

No tuve la oportunidad de entrar a una academia de bellas artes, y tampoco hice cursos ni talleres, soy completamente autodidacta.

- ¿Cuál es el proceso que sigue al crear una de sus obras?

El proceso es sencillo. Empiezo poniendo una fotografía digital en la computadora y empezar a copiar al papel. Primero hago el bosquejo utilizando la técnica de la cuadricula para sacar las proporciones. Luego, continúo con las luces y sombras, a través de diferentes materiales, como el carboncillo, borradores y difuminos.

- ¿Qué temas maneja en sus dibujos?

Me gusta mucho dibujar los rostros de las personas, ya sea de ancianos o de niños, y en ocasiones animales. No me gusta tanto hacer paisajes, edificios ni plantas.

- Los materiales que más utiliza son el carboncillo y un papel especial. ¿Por qué eligió estos materiales para casi la totalidad de su obra?

Porque es mi estilo y mi especialidad, no me gusta pintar a colores, en ocasiones utilizo óleos y pasteles, pero soló en negro. Me gusta dibujar en blanco y negro por la simpleza y elegancia de estos colores.

- Noté que sus obras tienen una firma casi imperceptible. ¿A qué se debe esto?

No hago tan notorias mis firmas porque para mí no es más que un garabato que puede arruinar una obra. A pesar de esto, reconozco que una firma tiene su importancia.

- ¿Cuáles son sus planes a futuro con respecto a su arte?

Mis planes no son tan ambiciosos. Quizás el deseo más grande que tengo es hacer un par de exposiciones en el exterior, tal vez en alguna galería reconocida.

Artista viral

Su primer video en TikTok superó el millón de visualizaciones. Logró 200 mil “me gusta” y 29 mil suscripciones en su cuenta.

Apoyo

Los internautas mostraron su apoyo al artista con comentarios como “debería ser conocido a nivel internacional” y “es un guerrero”.

Exposiciones

El artista presentó sus obras en Casa Alzérreca de la Casa de la Libertad en la capital del país, Sucre, y en el café Mi Lugar en Santa Cruz de la Sierra.