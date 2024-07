Justicia española dicta arresto administrativo de la esposa de Marset mientras espera su extradición a Paraguay

La justicia española decidió este jueves que Gianina García Troche, esposa del buscado por narcotráfico Sebastián Marset, quedará bajo arresto administrativo en Madrid a la espera de que se completen los trámites para que Paraguay solicite su extradición.

El diario El Observador informó que Paraguay tiene un plazo de 60 días para presentar todos los documentos necesarios y concretar el pedido de extradición.

La Fiscalía boliviana señaló que solicitó información a sus pares de España para analizar la posibilidad de una extradición.

García Troche, de 31 años, fue arrestada ayer en el aeropuerto de Barajas, en la capital española, cuando llegaba de Dúbai.

Según la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay García Troche tuvo "un rol activo en el lavado del dinero".

La Policía paraguaya también tiene indicios de que García Troche solía moverse en una camioneta Mercedes Benz que estaba a nombre de una empresa del clan Insfran, un grupo criminal asociado a Marset, al que se lo investiga por el envío de 16 toneladas de cocaína a Europa.

El abogado de la acusada, Santiago Moratorio, señala que ella no tenía ninguna vinculación con actividades ilegales de su marido. Pidió que no se extradite a Paraguay a la mujer porque no confían en la justicia de este país.

Mauro García Troche, hermano de Gianina, también es buscado por su participación en el grupo criminal.

Marset logró escapar de un operativo de captura en la ciudad de Santa Cruz en julio de 2023 yes buscado en varios países.