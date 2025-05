Camacho rechaza acusaciones de vetos y dice que no hace política "en las sombras"

Mediante una carta, el gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, negó este martes haber elaborado una lista de vetos a candidaturas y afirmó que esas versiones son "falsas". El líder cruceño manifestó que no hace política a "escondidas" ni en las "sombras".

"He seguido atentamente, por los medios que me son permitidos en esta cárcel, las sindicaciones en mi contra sobre supuestos vetos a diferentes actores políticos cruceños. Al respecto, quiero dejar claro que todas esas sindicaciones son falsas y me remito a los hechos concretos", dice su misiva.

Camacho aclaró que ni él ni su partido rechazaron la candidatura del rector Vicente Cuéllar (de la Uagrm) ni la de la diputada Luisa Nayar, como ambos afirmaron en los últimos días. "El rector Vicente Cuéllar ingresó al Bloque de Unidad hace ya varios meses, y la diputada Luisa Nayar se adhirió a la Alianza Unidad hace un par de semanas, en ambos casos tomé con esperanza dichas incorporaciones, no existiendo ningún tipo de rechazo ni de mi parte ni de parte de mi agrupación política", destacó.

También el líder de Creemos se refirió al caso de Paola Aguirre, asambleísta por Santa Cruz, también de su agrupación, y explicó que su supuesto veto responde a que ella aún ejerce un cargo público.

"Los asambleístas departamentales que responden a Creemos tienen un mandato del pueblo cruceño vigente hasta el 3 de mayo de 2026, por lo que, en un acto de consecuencia con Santa Cruz, he pedido que todos ellos continúen ejerciendo sus funciones hasta el final de su mandato, lo cual implica que, por responsabilidad con nuestro departamento, no deberían optar por candidaturas en estas elecciones nacionales. ¿Acaso está mal pedir que se ejerza el cargo, para el que fueron electos, hasta el último día? ¿Por qué saltar de un cargo a otro distinto cuando se tiene un mandato vigente?", destacó.

Asimismo, el gobernador cruceño dijo que los temas de vetos son "especulaciones" y que "yo no hago política a escondidas ni en las sombras, si tengo algo que decir en favor o en contra de alguien, lo digo abierta y públicamente y asumo todas las responsabilidades. Por eso les pido no darles valor a especulaciones amplificadas", resaltó.