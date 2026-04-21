Legisladores del PDC presentan pliego petitorio para interpelar al Ministro de Gobierno

Tal y como lo solicitó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, legisladores del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentaron un pliego petitorio para interpelar a la autoridad gubernamental.

La solicitud de los interpelantes fue remitida, primero, al presidente del Senado, Diego Ávila, para que sea enviada a la cabeza de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, quien deberá fijar fecha y hora para la interpelación.

El pliego interpelatorio, según información de la Red Uno, está conformado por 25 preguntas que abarcan temas como la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y los actos posteriores; resultados de operativos contra el narcotráfico y la lucha contra la corrupción; además de detalles de casos sonados como el de las 'narcomaletas'.

La pasada semana, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que envió una carta al vicepresidente del Estado, Edmand Lara, para solicitarle ser interpelado por el pleno de la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP) sobre la lucha contra el narcotráfico.

"Para informar de cara al pueblo Bolivia de las acciones y luchas contra el narcotráfico, es que estoy solicitando al Presidente de la ALP (Edmand Lara) que con carácter de urgencia y por iniciativa de este Ministro me convoquen a una sesión de interpelación ante el pleno de la Asamblea Legislativa", señaló Oviedo.

Al respecto, a través de un comunicado, la Vicepresidencia había rechazado el pedido de Oviedo al señalar que el procedimiento indica que primero se debe presentar un pliego petitorio contra la autoridad en cuestión.



